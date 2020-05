Coronavirus, la quarantena non sarà infinita: "Quest'estate potremo andare al mare e in vacanza"

Quest'estate l'Italia non sarà in quarantena. Parola di Giuseppe Conte. Intervistato dal 'Corriere della Sera', il premier ha parlato (anche) della fase due e di ciò che ci aspetta nelle prossime settimane. "Quest'estate non staremo al balcone e la bellezza dell'Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele". Per i dettagli però bisognerà aspettare ancora qualche giorno. "Attendiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione" ha fatto sapere il presidente del consiglio.

Per quanto riguarda la scuola, "il rientro deve essere gestito in modo unitario su tutto il territorio nazionale" ha detto il premier. "Stiamo lavorando con la ministra Azzolina a un ventaglio di soluzioni così che a tutti i nostri studenti venga assicurato il rientro in classe a settembre in sicurezza".

Conte ha parlato anche della pesante recessione alle porte: "Saranno mesi molto difficili, siamo di fronte alla prova più dura dal Dopoguerra. Avremo una brusca caduta del Pil ele conseguenze economiche saranno molto dolorose".

In Puglia parrucchieri ed estetiste riaprono il 18 maggio

Nel frattempo le regioni continuano ad andare in ordine sparso. Ieri il governatore della Puglia Emiliano ha annunciato che nella sua regione riapriranno anche parrucchiere e saloni di bellezza riapriranno con qualche giorno di anticipo: il 18 maggio, e non più il 1° giugno.

Toti: "Dal 18 ripartiamo con tutte le attività"

Anche Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha fatto sapere che domenica sera verrà firmata una nuova ordinanza che consentirà alle famiglie di spostarsi nelle seconde case con tutto il nucleo familiare (all’interno del territorio regionale), e di uscire in barca con le stesse modalità. Saranno ampliati anche i limiti per fare sport, consentito in tutta la regione, e da lunedì i negozianti, parrucchieri, estetisti e artigiani ancora chiusi potranno andare in negozi e attività per allestire.

"Dal 18 per quanto mi riguarda si riparte tutti, con tutte le attività, ma per il momento i parametri stabiliti dal Ministero della Salute stanno andando bene - ha detto Toti - Sono tutti dati positivi che mi fanno essere ottimista. Sappiamo che la situazione è difficile, l’Inps non paga la cassa integrazione, il sussidio da 600 euro per alcuni è arrivato tardi. Non possiamo più aspettare, dobbiamo ripartire al più presto, ed è giusto che tutti tornino a lavorare, e io spero che presto il governo apra presto le regioni e si possa tornare a girare liberamente".