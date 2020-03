Coronavirus, festeggia la laurea con gli amici al parco: scatta la denuncia

Fino a ieri evidentemente non tutti avevano compreso appieno il significato di "stare a casa". Nonostante il decreto del governo per limitare l'epidemia di coronavirus, una giovane ha festeggiato la laurea con gli amici in un parco pubblico.

Succede a Pessano con Bornago (Milano): inevitabile la denuncia per non aver rispettato le disposizioni. Il gruppetto, un'intera famiglia con alcuni amici, martedì mattina stava festeggiando in una area verde. Qualcuno ha chiamato i carabinieri.

Pessano con Bornago (Milano), festa di laurea finisce con denuncia

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Compagnia di Cassano D'Adda. Era l'ora di pranzo, i militari sono arrivati nel piccolo parchetto situato in viale Fulvio Testi ed hanno fermato tutto. Alla festeggiata, vestita di rosso e con la tradizionale corona di alloro in testa, e ai suoi amici non è rimasto che provare a giustificare la mancata osservanza della regola che vieta assembramenti inutili.

Tutti identificati e denunciati, a piede libero. Per le feste ci sarà tempo più avanti.

Secono il nuovo decreto è possibile uscire di casa per una passeggiata o per una corsetta, ma da soli, non in luoghi affollati e mantenendo le distanze interpersonali. Niente assembramenti.