Coronavirus, finto farmaco venduto online a 600 euro: bloccato dall'Antitrust

In questo periodo di emergenza sanitaria, è opportuno fare attenzione ai farmaci “sponsorizzati” come cure per il nuovo coronavirus, venduti a prezzi astronomici senza alcuna certezza della reale efficacia contro il Covid 19. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sospeso la commercializzazione farmaco "generico Kaletra", che contiene i principi attivi di un antivirale per l'Hiv, e che veniva reclamizzato come “unico farmaco contro il coronavirus” e “unico rimedio per combattere il Covid 19”, nonostante al momento non esista alcuna cura efficace.

Coronavirus, Antitrust blocca la vendita di un finto farmaco

L'Authority ha "deciso in via cautelare l'oscuramento del sito web farmacocoronavirus.it e la sospensione dell'attività di promozione e commercializzazione del farmaco "generico Kaletra, attualmente in corso sul sito al prezzo di 634,44 euro".

''Il provvedimento di oscuramento e sospensione - si legge nella nota - è motivato dall'esigenza di interrompere la diffusione di una pratica estremamente grave, tale da rendere urgente e indifferibile l'intervento dell'Autorità".

Il farmaco, aggiunge l'Antitrust, "che contiene i principi attivi propri di un antivirale per il trattamento delle infezioni da Hiv, viene reclamizzato come 'unico farmaco contro il coronavirus' e 'unico rimedio di combattere il coronavirus' pur se, allo stato, come dichiarato dalle autorità sanitarie mondiali, non esiste una cura efficace per combattere il virus".

''Inoltre – conclude l'Autorità - benché il sito lasci intendere che la vendita on line del prodotto sia lecita e che il professionista operi in un contesto di piena legalità, tuttavia la vendita on line di detti farmaci non è consentita in Italia poiché soggetta alla presentazione della prescrizione medica''.