Una canzone contro il coronavirus: il fash mob sonoro che unisce tutta l'Italia

"Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani". Così gli organizzatori annunciano su Facebook per oggi, venerdì 13 marzo, alle 18 un grande "Flashmob sonoro contro il coronavirus". Una medicina per l'anima per affrontare tutti insieme questi giorni così difficili.

"Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l'importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l'anima e in questo momento ne abbiamo bisogno".



Coronavirus, il falsh mob di venerdì 13 marzo

Venerdì 13 marzo alle 18:00 tutti gli abitanti d'Italia sono invitati a prendere il proprio strumento musicale e mettersi a suonare alla finestra.

"Il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito! Diffondete il più possibile questo messaggio a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire!"

Un invito a rompere il silenzio che attanaglia città e borghi d'Italia, un modo per sentirsi uniti dalla musica in questo periodo di isolamento forzato.

Coronavirus, il falsh mob di sabato 14 marzo

Un secondo apputamento è già fissato per sabato 14 alle ore 12:00 quando dalle finestre tutti sono invitati a fare un appaluso di ringraziamento per tutti coloro che lavorano negli ospedali, ma anche come segno di incoraggiamento per tutti noi.