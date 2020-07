Coronavirus, focolaio dopo una cerimonia funebre: 8 positivi, 200 a rischio

Otto persone sono risultate positive al nuovo coronavirus dopo aver partecipato ad una cerimonia funebre avvenuta a Padova lo scorso 4 luglio. Un bilancio momentaneo che potrebbe essere destinato a salire: infatti l'Ulss 6 Euganea ha invitato chi era presente alla commemorazione funebre, circa 200 persone, a presentarsi per effettuare il tampone.

Padova, focolaio dopo la cerimonia funebre: in 200 a rischio

I dettagli della vicenda son stati chiariti dall'Ulss 6 Euganea con una nota: ''La richiesta arriva proprio dall'Ulss 6 Euganea con una nota in cui spiega nel dettaglio l'accaduto: Sabato 4 luglio scorso si è svolta all’aperto, in un’area limitata dell’ampio parco pubblico Fenice in via Lungargine Rovetta a Padova, una commemorazione funebre promossa dalla comunità del Camerun cui hanno partecipato all’incirca 200 persone, indicativamente tutte di nazionalità camerunense. La commemorazione, avvenuta in memoria di una persona morta in Camerun nel mese di febbraio, è durata qualche ora.''

''Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea – proesegue la nota - ha identificato finora 8 casi positivi per ognuno dei quali è stato disposto l’isolamento e sono stati eseguiti i tamponi per i contatti stretti. È però necessario che tutti coloro che hanno partecipato alla commemorazione funebre eseguano il tampone. Pertanto l’Ulss 6 Euganea ha inoltrato comunicazione al Prefetto e al Presidente della Conferenza dei Sindaci, allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti, affinché si palesino per sottoporsi a tampone. È stato inoltre chiesto ai componenti della comunità camerunense che si è riusciti a contattare, di veicolare l’informazione tra amici e conoscenti. Il lavoro è in progress e finora si è riusciti a individuare una quarantina di partecipanti''.