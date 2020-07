Coronavirus, focolaio del ristorante: i positivi sono 50

Aumenta a cinquanta il totale dei casi di persone risultate positive al coronavirus riconducibili al focolaio di Savona. Rispetto a domenica sono a oggi cinque in più i tamponi risultati positivi tra quelli fatti alle persone che hanno frequentato un ristorante di sushi molto grande, da 250-300 coperti, o che sono venute a contatto con clienti. 1.150 tamponi sono stati effettuati nell'area del focolaio. Nessun allarme.

"La situazione è sotto controllo e nel resto della Liguria non si segnalano preoccupazioni", ha comunicato il governatore Giovanni Toti ieri sera in una diretta Facebook. "Il cluster di Savona aumenta di cinque nuovi casi, di cui quattro avventori del ristorante di sushi che abbiamo chiuso, più un contatto di una persona che era passata nel ristorante - ha chiarito Toti - Da giovedì scorso a oggi sono 50 i casi di positività legati al cluster savonese: i 50 casi hanno prodotto solo due ospedalizzati in condizioni non gravi e senza complicazioni cliniche".

In tutto 39 casi si sono registrati tra i clienti o i loro contatti, 8 tra i dipendenti, 3 tra i sanitari e i loro contatti. Il "cluster del ristorante sushi" non ha provocato ulteriori focolai ospedalieri.

Rimaniamo in Liguria. Sulla sua pagina Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta la situazione attuale: in terapia intensiva in Italia c'è un centesimo del numero a cui arrivammo a aprile, e poi c'è "la riduzione del numero dei ricoveri in generale e del numero complessivo dei positivi. Cosa dicono i mass media? Crescono i contagi!! Allarme a Savona!! Focolai incontrollati in tutta Italia!!! Lascio a voi giudicare".