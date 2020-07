Coronavirus, allarme a Vicenza: scatta l'isolamento di massa

Due nuove positività al coronavirus erano state segnalate ieri nel Vicentino dall'ultimo bollettino coronavirus: numeri che sembravano in linea con il trend dell'ultimo periodo ma che invece erano sintomo della presenza di un nuovo focolaio in provincia di Vicenza che avrebbe portato ad un isolamento massiccio delle persone entrate in contatto con i positivi.

"Sto seguendo nei minimi dettagli la questione", ha spiegato oggi il governatore del Veneto Luca Zaia che è stato informato del focolaio di Covid di Vicenza dal Dipartimento Prevenzione. "Si sta provvedendo a fare la contabilità dei positivi, per fortuna pochi - continua Zaia - e ad un massiccio piano di isolamento fiduciario di tutte le persone venute a contatto con i positivi".

Nuovi dettagli saranno diffusi domani, nel corso della conferenza stampa già prevista alle 12.30 nella sede della Protezione Civile a Marghera. Serviranno infatti i risultati dei tamponi per fare il punto sugli sviluppi della situazione e l'esatta contabilità degli isolamenti.

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale il focolaio sarebbe venuto alla luce dopo quattro casi di positività al Covid in un'azienda di Pojana Maggiore. Un imprenditore dopo un viaggio di affari in Bosnia sarebbe infatti tornato nel Basso vicentino infetto da coronavirus. In macchina con lui due amici. Secondo il giornale di Vicenza sarebbero almeno una trentina le persone in isolamento. Come spiegato dai sanitari sarà importante tracciare tutti i casi sospetti e i contatti intercorsi in questi giorni.