Coronavirus, casi in aumento: Francia e Germania si preparano alla "tempesta"

"Gli ospedali francesi si preparano alla tempesta". Così titola oggi Le Monde dopo l’aumento dei casi di coronavirus registrati nel Paese. Ieri sera il ministro della sanità Olivier Véran ha annunciato che il numero dei contagi da Covid-19 è salito a 57, contro i 38 di giovedì e i 18 di mercoledì. Oggi sono previste riunioni straordinarie del consiglio di difesa e del consiglio di ministri per far fronte alla possibile emergenza.

Gli istituti sanitari – scrive Le Monde - si stanno preparando ad affrontare un notevole afflusso di pazienti con sintomi da coronavirus. Anche in Germania si teme un’escalation dell’epidemia: i casi di contagio - riferisce Bild - sono più di 50 e sono destinati ad aumentare nelle prossime ore. In controtendenza il Regno Unito, che nonostante abbia eseguito quasi 9mila tamponi conta ancora un numero basso di contagiati: solo 20, secondo il Department of Health and Social Care.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 28 February 2020, a total of 8,986 people have been tested:



8,966 negative.

20 positive.



For latest information visit:https://t.co/CZh5JdyN2Q pic.twitter.com/rEeU7lGSck