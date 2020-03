Coronavirus, la fuga da Milano e il pasticcio orrendo del governo

In un momento come questo è fondamentale (anche) saper comunicare. Essere chiari, precisi, fermi, puntuali nelle decisioni da prendere e nelle modalità e nei tempi con cui si informano i cittadini. E' il minimo che si chiede ad un governo nella gestione di un'emergenza così delicata. E invece sabato sera, duole ammetterlo, abbiamo avuto la prova che questo governo è nel pallone. Irresponsabile, scriteriato. Era successo pochi giorni fa sul caso delle scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo: la notizia era stata fatta circolare alle agenzie, rilanciata dall'Ansa e poi dai quotidiani nazionali, poi il ministro dell'Istruzione Azzolina aveva "preso tempo" parlando di una decisione non ancora presa, infine era arrivata la firma del decreto che confermava la chiusura degli istituti. Nel mezzo, in un buco di sei o sette ore di totale vuoto comunicativo, milioni di genitori nel panico in attesa dell'ufficialità del provvedimento, con l'ansia di dover riorganizzare in fretta vite, lavoro, abitudini.

Ed è successo di nuovo, sabato sera, quando il governo ha fatto circolare una bozza di un decreto con misure severissime che estendono la zona rossa per contenere il contagio da coronavirus: l'ingresso e l'uscita in Lombardia e in 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche sarebbe consentito - secondo questa bozza del Dpcm - solo per motivi gravi e indifferibili di lavoro o di famiglia. Sempre secondo la bozza del decreto, le restrizioni per contenere il contagio da coronavirus dovrebbero restare in vigore almeno fino al prossimo 3 aprile. Oltre all'intera regione Lombardia, le province interessate sarebbero Piacenza, Rimini, Parma, Reggio Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Treviso, Venezia, Padova, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. Limitazioni strettissime: nessuno può entrare e uscire, se non per casi di emergenza.

La bozza fatta filtrare (da chi e perché? C'è una talpa nello staff del governo? Mistero) rimane tale per tutta la serata di sabato e viene ripresa dai quotidiani che hanno il dovere di informare, precisando - come noi abbiamo fatto - che appunto si tratta di una bozza. Dopo ore non c'è traccia del decreto ufficiale, che non è stato emanato e dovrebbe entrare in vigore forse domenica, forse lunedì. Nessuno sa esattamente cosa succederà nelle prossime ore. Un pasticcio orrendo. Intanto però a tarda sera, dalle 22 a mezzanotte, si genera il panico, con centinaia di persone che provano a “scappare” dalla zona rossa, portando con sé una valigia chiusa in pochi minuti e, forse, anche il contagio. Molti “fuggono” in treno dalle stazioni di Milano o in auto verso il Sud, nel timore di rimanere "imprigionati" in isolamento in Lombardia fino al 3 aprile.

Dopo una lunga giornata piena di dubbi e tensione, il premier Conte a tarda notte ha provato a spiegare cosa è accaduto. Queste le sue parole in conferenza stampa: "E' necessario chiarire quel che è successo, una cosa inaccettabile: un dpcm, che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Ne va della correttezza dell'operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza, confusione e non lo possiamo accettare". Conte ha spiegato di aver raccolto fino alle 19 le indicazioni e i pareri dei ministri competenti e presidenti di regioni, "ma l'iter non era completato". "Sarà consentito il rientro al proprio domicilio ma non possiamo più permetterci forme di aggregazione nelle aree previste dal decreto. D'ora in poi chi avrà febbre da più di 37,5 gradi e infezioni respiratorie è fortemente raccomandato di restare presso il proprio domicilio, a prescindere che sia positivo o no. Si contatti il medico curante. Adesso il decreto del presidente del Consiglio è stato elaborato nella sua versione definitiva: sono pervenute le osservazioni delle regioni e tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà vigente".

Già, tra qualche ora. Quando quelle auto e quei treni partiti in un folle sabato sera dalla Lombardia in direzione Sud, in preda al panico generato dalla bozza di un decreto non ancora ufficiale ma fatta circolare senza un perché, saranno arrivati a destinazione. Con l'unico probabile effetto di aver aiutato il virus a diffondersi.