Coronavirus, Lopalco: "Le conseguenze della fuga dal nord non si vedono in 14 giorni"

"Il problema della fuga dal nord ovviamente ha avuto il suo impatto. Abbiamo persone in ospedale, genitori di quei ragazzi che sono tornati a casa perché sono stati presi dal panico. Quantificheremo presto ma purtroppo l'entità di questa fuga non la possiamo vedere soltanto in 14 giorni". Lo ha affermato Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell'università di Pisa, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia, durante la trasmissione di Raitre Agorà, dedicata all’emergenza coronavirus a proposito del ritorno da nord di molti meridionali e pugliesi cominciato l'8 marzo scorso.

"Questa è la prima generazione di casi - ha avvertito Lopalco - bisogna vedere se da questi casi non ci sia una seconda generazione perché è quella che fa più paura. Un caso ne causa due ma quei due poi ne causano quattro. La prima generazione di casi in questo momento sembra essere abbastanza sotto controllo - ha sottolineato l’epidemiologo - però non sappiamo se le persone con pochissimi sintomi non ne abbiano contagiate altre del nucleo familiare. Oggi i nuclei familiari rappresentano una situazione da tenere strettamente sotto controllo perché la gente rimane in casa e se in casa c'è un positivo sicuramente si contageranno gli altri".

Per quanto riguarda la Puglia l’aumento dei contagiati è più o meno costante: “Stiamo avendo un centinaio di nuovi casi al giorno” ha affermato Lopalco. “Stiamo anche tentando di cercare anche i casi paucisintomatici quelli con pochi sintomi".

Il problema dei casi sommersi: parla un medico di base ad Albino (Bergamo)

Durante la trasmissione è intervenuto in collegamento anche Mario Sorlini medico di base ad Albino, in provincia di Bergamo. Il camice bianco ha confermato che il problema dei casi sommersi in Lombardia è piuttosto serio. "Ho 1600 pazienti e ne sono deceduti 15, ma confermo che ho un certo numero di pazienti, che potrebbero essere anche dieci volte i deceduti, che vengono seguiti a domicilio". Si tratta di pazienti "che probabilmente non svilupperanno una malattia particolarmente grave, ma che teniamo a casa" e che "non hanno fatto il tampone" ha sottolineato Sorlini.

"Ci sono molti pazienti in ospedale, ma per ogni diagnosi fatta ci sono 10 volte tanti altri che sono a casa con sintomi, ma che non vengono tamponati" Mario Sorlini medico di base Albino#agorarai con @domenicomarock pic.twitter.com/Hm9HZyOVYJ Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. March 25, 2020