Coronavirus, da lunedì si potranno richiedere i funerali per le vittime

Le oltre 27mila vittime del nuovo coronavirus in Italia non hanno potuto ricevere l'estremo saluto dei propri cari, a causa delle misure restrittive che vietavano le cerimonie religiose. Un destino toccato anche a tutte le altre persone decedute, per altri motivi, durante la pandemia. Come previsto dal nuovo decreto del presidente del Consiglio, da lunedì 4 maggio le famiglie potranno richiedere un messa per ricordare i propri defunti, riservata ad un massimo di 15 persone.

Coronavirus, dal 4 maggio si potranno richiedere i funerali

A fornire questa indicazione, seppure non ufficiale, è stata direttamente la Cei (Conferenza episcopale italiana) a Repubblica. Le celebrazioni dovranno avvenire sempre nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza, le salme tumulate ovviamente non verranno disseppellite e in chiesa non potranno essere portate le ceneri se si è proceduto alla cremazione. Quello che ancora non è chiaro è se la funzione contemplerà la sola liturgia della parola o anche la consacrazione vera e propria.

Coronavirus, messe e altre cerimonie

Per quanto riguarda le messe, dopo la polemica sollevata dalla Cei, il Governo sta ancora valutando una ripresa soft. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella delle celebrazioni di lunedì (e non la domenica) per limitare gli assembramenti, con la ripresa che potrebbe scattare dall'11 maggio, una data ancora da confermare. Sul delicato protocollo annunciato dal premier Giuseppe Conte vige il massimo riserbo. Impegnata in prima linea la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le altre celebrazioni, l'esecutivo sembra orientato a procedere per gradi. Dopo i funerali dovrebbe toccare ai matrimoni e i battesimi sempre rispettando le distanze e il divieto di assembramento: la tutela della salute dei fedeli sarà la stella polare. Saranno aperti a pochi congiunti, per i battesimi si pensa ai soli genitori, madrina e padrino. Dovrebbero restare sospese, per ora, le comunioni - che tradizionalmente si celebrano proprio a maggio - e le cresime. Tempi ancor più lunghi, poi, per feste patronali e pellegrinaggi: gli ultimi a riprendere, in ordine di tempo, nel protocollo allo studio.