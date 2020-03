Coronavirus, a Rimini guarisce anziano di 101 anni: è nato durante l'epidemia di spagnola

Nemmeno a 101 anni il futuro è scritto.Non lo è mai. Un ultracentenario ha vinto la dura battaglia contro il coronavirus. Una storia da raccontare, una piccola notizia che deve dare forza a tutti quella riportata oggi da RiminiToday. "Questa mattina - racconta il vice sindaco di Rimini, Gloria Lisi - mi è stata data una piccola notizia: il signor P., riminese, positivo al Covid 19, è stato dimesso dall’ospedale Infermi di Rimini ed è tornato a casa. Visto l’incedere del virus, non potrebbe neanche dirsi ‘una storia come tante’ se non fosse per un particolare che rende davvero straordinaria la vita della persona tornata dai suoi cari. Il signor P., riminese, è nato nel 1919, nel pieno di un’altra tragica pandemia mondiale".

Nato durante la Spagnola, si ammala di Covid-19: guarisce a 101 anni a Rimini

Il riferimento del vice sindaco è all'epidemia di spagnola. L'influenza spagnola, altrimenti conosciuta come la grande influenza o epidemia spagnola, fu una pandemia influenzale, insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo. Si stima che le vittime italiane furono almeno 600.000.

"101 anni, il secolo breve vissuto quasi per intero e poi questo primo scorcio del nuovo Millennio. Ha visto tutto, il signor P. Guerre, fame, dolore, progresso, crisi e resurrezioni. Valicata la barriera centenaria il destino gli ha messo davanti questa nuova sfida, invisibile e terribile allo stesso momento. La scorsa settimana il signor P. è stato ricoverato al nosocomio di Rimini, essendo positivo al test Covid 19".

Nel giro di pochi giorni la storia è corsa di bocca in bocca. Ce n'era un disperato bisogno tra i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario.

"Una speranza per il futuro di tutti noi nel corpo di una persona ultracentenaria, quando le cronache tristi di queste settimane raccontano meccanicamente ogni giorno di un virus che si accanisce soprattutto sugli anziani" commenta Lisi.

Il signor P. ce l’ha fatta ed è tornato a casa, insieme alla sua famiglia.