Coronavirus, l'Italia tra le braccia della dottoressa: l'omaggio a medici e infermieri

Una dottoressa con camice, cuffia e mascherina, che culla tra le braccia un'Italia sofferente, ammalata, messa in ginocchio dall'epidemia di coronavirus. Un'immagine emblematica, che tocca nel profondo, con cui la pagina Facebook dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Chiaravalle Centrale ha voluto omaggiare tutto il personale sanitario che sta lavorando in maniera incessante, senza pause e senza tregua, per sconfiggere questa epidemia.

Il disegno, realizzato da Franco Rivolli, ha fatto il giro dei social, venendo condivisa da migliaia di utenti.

"E' un'immagine molto bella e commovente che ci ha inviato l'autore Franco Rivolli e che abbiamo pensato di condividere visto il momento che il nostro intero Paese sta vivendo per l'emergenza coronavirus", ha spiegato all'Ansa Luca Sanzo, presidente della sezione dell'Associazione nazionale carabinieri di Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro.