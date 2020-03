Coronavirus: "Un 55enne della provincia di Hubei contagiato già il 17 novembre"

Secondo un report del governo cinese pubblicato dal South China Morning Post e rimato finora secretato, il primo caso di coronavirus SARS-COV-2 risalirebbe al 17 novembre del 2019. Le autorità cinesi, si legge sul quotidiano, avrebbero identificato almeno 266 persone che hanno contratto il virus nel 2019 e che in seguito sono state sottoposte a sorveglianza medica. Il 17 novembre un 55enne della provincia di Hubei avrebbe manifestato per la prima volta i sintomi del virus. Il governo cinese aveva riferito all'Oms che il primo caso confermato era stato diagnosticato l'8 dicembre. Le autorità cinesi hanno parlato per la prima volta di una possibile trasmissione tra esseri umani il 21 gennaio.

Il fatto che casi di contagio si siano verificati già a metà novembre non significa però che la malattia fosse stata già identificata come conseguenza di un nuovo coronavirus. I resoconti della comunità medica, scrive il South China Morning Post, suggeriscono infatti che i medici hanno capito di avere a che fare con un nuovo tipo di coronavirus solo verso la fine di dicembre.

I dati riportati dal Post parlano di un 55enne della provincia di Hubei come primo caso conosciuto. A novembre ci sarebbero stati almeno nove casi di COVID-19: si tratta di quattro uomini e cinque donne residenti nella provincia di Hubei. Nessuno di loro è stato identificato come il "paziente zero". Nel mese successivo si è osservato un aumento di 1-5 casi al giorno. Al 20 dicembre i casi confermati erano 60.

Interpellato sul punto, Jonathan Mayer, professore emerito presso il dipartimento di epidemiologia dell'Università di Washington, ha detto al Guardian che era "del tutto immaginabile" che ci fossero casi già a metà novembre. Secondo il virologo è molto probabile che il paziente zero non verrà mai identificato.