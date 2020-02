Coronavirus, perché ormai è "inutile" cercare il paziente zero: le parole del virologo

Coronavirus, i contagi, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, sono in aumento. "E’ un virus altamente contagioso. E’ inutile che cerchiamo il paziente zero perché ormai in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia, la diffusione è autoctona, non è più di importazione. E’ un virus che sta diventando a diffusione endogena. Forse si è perso, in quel periodo finestra in cui l’epicentro era in Cina, di applicare dei controlli più rigidi negli aeroporti, quell’isolamento fiduciario che era già stato invocato": lo dice il professore Giorgio Palù, virologo, già presidente delle Società Italiana ed Europea di Virologia, su Rai Radio1 all’interno di 'Radio anch’io' condotto da Giorgio Zanchini.

Coronavirus, forse trovato il collegamento tra Vo’ Euganeo e Codogno

“Questa mattina verso le sette ci sembra di aver individuato la persona di collegamento tra Vo’ Euganeo e Codogno. E’ una persona italiana, del posto, che non aveva avuto contatti dalla Cina. E’ l’unico collegamento tra Vo’ Euganeo e Codogno è questo, quindi lavoriamo su questo caso.” Così Giuliano Martini, sindaco Vo’ Euganeo (Padova) poco fa su Rai Radio1 a Centocittà condotto da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua.

"Vorrei complimentarmi per la risposta pronta e professionale delle autorità italiane all'epidemia" di Covid19 emersa nel corso del weekend in alcune zone della Lombardia e del Veneto, dice il commissario europeo alla Gestione delle crisi Janez Lenarcic, a Bruxelles. "Abbiamo una collaborazione eccellente con l'Italia nel campo della Protezione Civile e sono fiducioso, perché l'Italia ha persone esperte ed ha le strutture per affrontare questa epidemia in maniera ben coordinata".

Bassetti: "Le mascherine da chirurgo non ci proteggono in strada o sui mezzi pubblici"

"Le mascherine da chirurgo non servono a nulla contro il coronavirus. Ho visto molte persone usarle per strada o sui mezzi pubblici ma non ci proteggono. Le uniche che andrebbero usate, e cambiate dopo averle indossate per una giornata, sono quelle con il marchio Ffp2 o Ffp3. Lancio un appello: non le sprecate se non è necessario e lasciatele agli operatori sanitari. Ci sono protocolli in molte Regioni che prevedono l'obbligo del loro utilizzo negli ospedali soprattutto se si ha a che fare con casi sospetti". Lo assicura ad Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana terapia anti-infettiva (Sita).