Coronavirus, il bilancio dell'epidemia in Italia

Sono 283 le persone contagiate dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste 7 persone sono decedute e 1 persona è guarita. Questi i dati ufficiali comunicati martedì 25 febbraio nella conferenza delle ore 12 dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus in Italia: 283 contagiati, 7 morti, 1 guarito

I dati seguenti sono invece aggiornati in base alle indicazioni che arrivano dalle singole regioni e città.

Coronavirus, contagi in Lombardia : 212 (101 a Lodi, 39 a Cremona, 17 a Pavia, 14 a Bergamo, 3 a Milano, 2 a Monza, 1 a Sondrio)

: 212 (101 a Lodi, 39 a Cremona, 17 a Pavia, 14 a Bergamo, 3 a Milano, 2 a Monza, 1 a Sondrio) Coronavirus, contagi in Veneto : 38 (28 a Vo' Euganeo, 4 a Mirano, 6 a Venezia)

: 38 (28 a Vo' Euganeo, 4 a Mirano, 6 a Venezia) Coronavirus, contagi in Emilia Romagna : 23 (17 a Piacenza, 4 a Parma, 1 a Modena, 1 a Rimini)

: 23 (17 a Piacenza, 4 a Parma, 1 a Modena, 1 a Rimini) Coronavirus, contagi in Piemonte : 3 (Torino)

: 3 (Torino) Coronavirus, contagi in Toscana : 2 (1 a Firenze e 1 a Pescia)

: 2 (1 a Firenze e 1 a Pescia) Coronavirus, contagi in Sicilia : 2 (Palermo)

: 2 (Palermo) Coronavirus, contagi in Provincia Autonoma di Bolzano : 1 (Dimaro Folgarida)

: 1 (Dimaro Folgarida) Coronavirus, contagi in Liguria: 1 (Alassio)

Al computo vanno aggiunti i tre casi trattati allo Spallanzani di Roma: 2 turisti cinesi e il ricercatore già dimesso.

Coronavirus, chi sono le vittime

Adriano Trevisan, 78 anni di Vo’ Euganeo (Padova) morto il 21 febbraio all'ospedale di Schiavonia (Padova). Era ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie. Giovanna Carminati, 77 anni, residente a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, è morta il 22 febbraio nella propria abitazione. La donna era malata da tempo; stava curando una polmonite ed è stata ritrovata morta in casa. Trovata positiva al coronavirus solo post mortem. Angela Denti, 68 anni, di Trescore Cremasco (Cremona) è morta il 23 febbraio all’ospedale di Crema. Era malata di tumore. Ernesto Ravelli, 83 anni, di Villa di Serio (Bergamo) è morto il 24 febbraio all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L'anziano era già gravemente malato da tempo. Un uomo di 88 anni, nato a Caselle Landi, un centro di circa 1.500 abitanti della provincia di Lodi, è morto il 24 febbraio. Un uomo di 80 anni, residente a Castiglione d’Adda, sempre nel Lodigiano, è morto il 24 febbraio all’ospedale Sacco di Milano. Il 20 febbraio era stato portato dal 118 all'ospedale di Lodi per un infarto. L'anziano è stato ricoverato in rianimazione e, dopo essere risultato positivo al coronavirus, trasferito al Sacco. Un uomo di 62 anni, residente a Castiglione d'Adda, è morto il 24 febbraio all'ospedale Sant'Anna di Como. Era dializzato con importanti patologie croniche pregresse.

Coronavirus, i numeri da chiamare

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità. Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus