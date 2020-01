Coronavirus in Italia, controlli alti e nessun allarme: il punto della situazione

Si lavora senza sosta per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus, i controlli sono altissimi e si studia la soluzione per il rientro degli italiani attualmente in Cina, dove si è diffusa l'epidemia. Fa il punto della situazione a Porta a Porta il ministro della Salute Roberto Speranza che ha sottolineato come la situazione sia seria ma non ci sia bisogno di fare allarmismo.

"Stiamo lavorando perché un volo parta domani (oggi, ndr) e provi a raccogliere i 60 italiani che vivono lì e chiedono di poter rientrare da Wuhan", ha detto il ministro, missione che è stata confermata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio proprio per oggi.

"La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata - ha aggiunto Speranza -. Bisogna tenere alta l'attenzione ma non bisogna fare allarmismo. Ho chiesto una riunione urgente dei ministri europei perché anche gli altri paesi facciano altrettanto, ma stiamo parlando di nove casi in tutta Europa, non bisogna fare allarmismo".

Coronavirus, in Italia task force operativa 24 ore su 24

"Teniamo alto il livello di controlli come in nessun altro Paese europeo, abbiamo una task force installata al ministero della Salute, operativa 24 ore su 24 e un numero verde (è è stato attivato uno specifico corso di formazione e aggiornamento rivolto agli operatori sanitari che presteranno servizio presso la sala operativa del 1500 per rispondere alle domande dei cittadini, ndr) da chiamare per qualsiasi dubbio e per sfatare le fake news. Sto parlando ogni giorno con la commissaria europea alla salute e siamo in contatto costante con l'Oms. Il sistema sanitario nazionale è forte ed è in grado di tutelare i cittadini, stiamo facendo tutto quello che è necessario"

Sui connazionali che rientreranno dalla Cina, Speranza ha poi aggiunto: "Quando saranno arrivati in Italia avremo bisogno di un percorso sanitario di controllo e monitoraggio. Abbiamo i controlli più alti come ci ha riconosciuto l'Oms". Il ministro ha, però, ribadito, che sul territorio europeo "ci sono soltanto nove casi di infezione, un numero basso. Bisogna avere un approccio serio, trasparente senza alimentare una tensione ingiustificata ma mantenendo alta l'attenzione, con misure all'avanguardia".

Coronavirus, il bilancio è di 170 morti in Cina

Il numero totale dei morti da coronavirus in Cina è salito a 170. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale cinese aggiungendo che i casi confermati di contagio sono almeno 7.711.

Secondo le autorità cinesi casi di contagio sono stati registrati in tutte le regioni cinesi.

Chi vuole restare aggiornato su quanto sta accadendo a Wuhan solo con notizie confermate e "dal campo", può seguire l'account del corrispondente cinese del New York Times, Chris Buckley, che pubblica su Twitter foto, video e aggiornamenti dalla megalopoli da cui è partito il contagio:

Wuhan is surviving and staying relatively orderly thanks in large part to its working class: people sent out to collect trash, clean streets, work in supermarkets and food stores — when every instinct tells residents that they should hole up at home. pic.twitter.com/6b2sUkG6ni — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 30, 2020

Ikea chiude tutti i suoi negozi in Cina

Ikea ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i suoi negozi in Cina a causa dell'emergenza coronavirus. Ieri, il gruppo svedese aveva annunciato la decisione di chiudere circa metà dei suoi punti vendita cinesi, per poi annunciare oggi misure più drastiche. I negozi rimarranno chiusi per un tempo a oggi indefinito e indefinibile.

Coronavirus, donna in isolamento ad Alessandria: caso sospetto

Una donna, rientrata dalla Cina dopo alcuni mesi, è stata posta in isolamento all'interno dell'ospedale di Alessandria perché presentava sintomi influenzali ritenuti in un primo momento simili a quelli del coronavirus. I sanitari hanno poi definito le condizioni "non gravi e non correlabili" all'agente patogeno, ma "come previsto dalla procedura ministeriale la paziente è stata comunque trattenuta e ricoverata in misura precauzionale".

La donna è rientrata da Shanghai, che non è classificata fra le zone a rischio. I risultati dei test specialistici saranno disponibili nella giornata di giovedì.

Sita: "Numeri limitati se paragonati all'influenza"

A fronte degli ultimi dati sul nuovo coronavirus la Sita, Società italiana di terapia antinfettiva, invita a non cedere agli allarmismi, sottolineando che "i numeri sono limitati" se paragonati a quelli di un qualsiasi virus influenzale. E anche alcuni numeri di paragone possono servire: in Italia ogni anno circa 5.000 persone muoiono a causa di complicanze respiratorie da influenza, e 11mila per la polmonite batterica.