Coronavirus, l'accorata lettera di Mattarella: "Decimati gli anziani, punto di riferimento per i giovani"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto al suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier: "Come Ti ho detto nel corso della nostra conversazione telefonica, spero che l'esperienza che, per prima, l'Italia si è trovata a sviluppare per contrastare il contagio possa risultare utile per tutta Europa e a livello globale. Mi auguro fortemente che alla Germania e agli altri Paesi sia risparmiato il doloroso percorso dell'Italia".

Ma quelle che arrivano dal Quirinale sembrano essere parole rivolte a tutta la nazione, a poche ore dalla nuova stretta annunciata dal premier Conte nella battaglia contro il coronavirus.

Mattarella: "Viene decimata la generazione più anziana"

Mattarella rivolge un pensiero per la popolazione anziana di questo Paese, la più colpita dal virus: "Qui, in numerosi territori, con tante vittime, viene decimata la generazione più anziana, composta da persone che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti ma anche nella vita quotidiana". Il presidente Mattarella ringrazia Steinmeier per la solidarietà ricevuta dal popolo tedesco e sottolinea che stiamo "tutti affrontando - Germania, Italia e tanti altri Paesi - "un pericolo inatteso e grave".

Il presidente difende il ruolo dell'Unione europea: "Abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà. L'Unione Europea, con i suoi vertici, sta operando con serietà e determinazione di fronte a questa drammatica condizione, nuova e generale. Sono certo che continuerà a farlo: i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire l'efficace vicinanza dell'azione dell'Unione".