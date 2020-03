Coronavirus, in Lombardia ancora troppa gente in giro. Lo dicono anche i medici cinesi

"A nostro avviso il dato della mobilità è ancora troppo alto. Ieri eravamo al 43% oggi siamo al 42%, abbiamo solo una lieve diminuzione rispetto a un giorno normale". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a Sky Tg24 parlando dei dati del monitoraggio dei ponti radio della telefonia mobile che rilevano gli spostamenti dei cittadini lombardi.

La Regione Lombardia sta infatti analizzando, e continuerà a farlo, le celle telefoniche per avere un'idea di quanta gente ancora si stia muovendo in Lombardia. Ad oggi, i dati dicono che il calo dei movimenti si attesta intorno al 60%. Ma non basta.

"Facciamo appello alla coscienza dei cittadini, va rallentato il contagio" ha affermato Sala. "Anche se i giovani non hanno una grande percentuale di patologie aggravate, possono però essere infetti ed infettare gli altri. Sconsigliamo di fare la passeggiatina se non è necessaria o utile. Un conto è la persona che ha necessità per motivi sanitari di fare sport, un conto è la persona che esce semplicemente a far la passeggiata. 42% di mobilità rispetto al 100 di un giorno normale è un dato negativo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo Sala anche i medici cinesi arrivati ieri pomeriggio hanno evidenziato come primo dato che "c'è ancora troppa gente in giro", un dato che comunque dovrà essere valutato scientificamente. I medici, ha aggiunto il vicepresidente della Lombardia, "faranno una prima ricognizione e assistenza dando consigli secondo l'esperienza cinese. Arrivano da una provincia dove la battaglia è stata vinta contenendo il virus, quindi tutte le informazioni che ci danno nella pratica, cioè guardando le nostre procedure, sono di fondamentale importanza".