Coronavirus, la mascherina deve essere indossata solo in questi casi

E' necessario indossare la mascherina in questi giorni nei quali le regioni italiane colpite arginano la diffusione del coronavirus? Operatori sanitari a parte, la mascherina serve solo in casi determinati e ben specifici. Il ministero della Salute dà a tal proposito informazioni chiare e semplici. Vediamole insieme.

Coronavirus, la mascherina serve solo in alcune (poche) situazioni

Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è prioritario curare l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossare anche una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e se si hanno sintomi quali tosse o starnuti. E' consigliabile poi usare la mascherina se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie. Lo ripetiamo: la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie

Come mettere correttamente la mascherina

Come devo mettere e togliere la mascherina? Ci sono indicazioni molto precise da seguire, altrimenti non serve a nulla o quasi indossarla.

Ecco come fare se si decide di indossare la mascherina perché si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e se si hanno sintomi quali tosse o starnuti: