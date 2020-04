Coronavirus e diversi tipi di mascherine: il medico spiega bene le differenze

Coronavirus e mascherine "altruiste", "egoiste" e "intelligenti". Così, in un video-tutorial pubblicato su Facebook, il dottor Alessandro Gasbarrini, direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, spiega le differenze tra i diversi tipi di mascherine.

Il medico divide le mascherine in tre semplici ma efficaci categorie: altruiste, egoiste e intelligenti. Una suddivisione che riguarda non il personale sanitario (ai medici la valvola serve perché lavorano in un ambiente altamente contaminato) ma tutti gli altri cittadini e che vuole aiutare a far capire anche ai non addetti i lavori come funzionano e che effetto hanno i diversi modelli.

"Il tutorial l'ho fatto per i miei figli che mi chiedevano spiegazioni sulle mascherine - ha spiegato il dottor Gasbarrini al Resto del Carlino -, poi qualcuno l'avrà diffuso e l'abbiamo ritrovato su Facebook. Mi hanno fatto i complimenti alcuni colleghi statunitensi per la semplicità del linguaggio, in un'occasione mi sono anche lasciato andare, ma chi pensava che sarebbe diventato pubblico".

Qui sotto, il video dal gruppo Facebook "Dott Gasbarrini Chirurgia Vertebrale Oncologica e Degenerativa".

