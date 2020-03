Matrimoni (a porte chiuse) ai tempi del coronavirus: "La famiglia in video conferenza"

Il coronavirus non risparmia nessuno e manda in crisi anche i matrimoni. Con un decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte la sera del 9 marzo scorso, il governo ha esteso a tutta Italia le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus. Vietati, dunque, anche eventi e cerimonie che comportano assembramenti tra persone, matrimoni compresi. E così molte cerimonie programmate in questi mesi ora sono state disdette o rimandate.

Coronavirus, matrimonio a porte chiuse: "La famiglia in video conferenza"

Ma c'è chi ha deciso di sposarsi comunque, a porte chiuse. "Lo abbiamo fatto un po' per scelta e un po' per obbligo. Senza invitati, senza clamore, ma con tanta gioia nel cuore", raccontano Inti e Francesca a BolognaToday. Inti e Francesca, 46 e 40 anni, vivono insieme da tre anni e ora, come tutti gli italiani, stanno trascorrendo appunto la loro singolare luna di miele, chiusi in casa.

Quindi davvero una cerimonia privata.... "Sì, eravamo solo noi due, i testimoni e il celebrante, Dino Cocchianella, un nostro amico". Inti e Francesca avevano già intenzione di fare una cerimonia semplice, con pochi invitati e poche spese ma, a maggior ragione, la contingenza li ha "aiutati".

"Abbiamo coinvolto la famiglia con una video-conferenza, così hanno potuto assistere al matrimonio". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inti aveva scritto su Facebook: "In questo periodo di paure e incertezze una certezza c'è, ed è l'Amore". E ora lo conferma: "Il matrimonio era pensato per noi, non volevamo fare grandi feste, ma è stata effettivamente una scelta coraggiosa, è una cosa che si deve sentire dentro".