Coronavirus, dimesso Mattia: il più giovane paziente in terapia intensiva aveva commosso l'Italia

Una gran bella notizia. E' stato dimesso dall'ospedale di Cremona Mattia, lo studente cremonese di 18 anni tra i più giovani ad aver affrontato e vinto la dura battaglia in terapia intensiva contro il coronavirus. Il ragazzo è il più giovane paziente Covid curato all'ospedale di Cremona, tra i più giovani in Italia. Mattia era stato ricoverato all'ospedale Maggiore il 16 marzo scorso ed era stato estubato il primo aprile scorso. Da allora era stato trasferito nel reparto di pneumologia, da dove è uscito nelle prime ore di questa mattina. Prima di entrare in coma farmacologico aveva scritto alla madre un messaggio che, quando era stato reso pubblico da alcune testate, aveva commosso l'Italia intera. Il messaggio era una promessa: "Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo, mamma, lotterò per te", aveva scritto il ragazzo su WhatsApp.

Da allora tanti attestati di vicinanza e affetto da parte dei compagni di classe e del mondo dello scuola e dello sport con i videomessaggi di Cremonese e Inter, le sue squadre del cuore. Fabio Molinari, dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale, aveva inviato qualche giorno fa a Mattia gli auguri di tutta la scuola. "È un simbolo di questa emergenza, il ragazzo più giovane colpito dal virus che ha lottato con la morte per riuscire a riprendersi". Ora avrà bisogno "solo delle coccole di sua mamma" dicono i medici. Il ritorno alla normalità è lento, sarà faticoso. Ma ora Mattia può sorridere dopo averla avuta vinta contro quel virus che non guarda in faccia a nessuno.