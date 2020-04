Coronavirus, sono 67 i medici morti

Si allunga il triste elenco dei medici morti per Covid-19. A quanto si apprende dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) tra le due nuove vittime c'è Marino Signori, classe 1958, medico del lavoro Asst Seriate e Andrea Carli, iscritto a Imperia ma che lavorava come medico di medicina generale nel Lodigiano. Era in pensione da un mese ed era partito per l'India in vacanza dove è morto (l'infezione verosimilmente sarebbe avvenuta prima della partenza). Sono 67 i camici bianchi deceduti dall'inizio dell'emergenza.

L'Ordine dei medici: "Dalla Protezione civile mascherine non idonee"

Nelle scorse ore l'Ordine dei Medici ha segnalato che le 600 mascherine ricevute martedì da parte della Protezione Civile non sono autorizzate per uso sanitario.

Il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, ha scritto a tutti presidenti d'Ordine dei capoluoghi di Regione per invitarli a sospenderne immediatamente la distribuzione e l'utilizzo. Questa mattina Anelli ha indirizzato una lettera formale al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, per segnalare l'accaduto, accettare le scuse espresse ieri a voce e, "invitarlo, anche in un'ottica di gestione e prevenzione del rischio, a una seria indagine volta ad accertare i fatti", come si legge in una nota. "Ci attendiamo che a breve si possa rimediare e che tutti i nostri medici possano contare finalmente su dispositivi idonei ed adeguati all'esposizione professionale - conclude Anelli - Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ci ha confermato la volontà del Governo di garantire le mascherine ai medici, sollecitando la Protezione Civile a una nuova fornitura in tempi brevi".