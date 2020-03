Coronavirus, medici da tutta Italia nelle zone più colpite (richiamati anche i pensionati)

Medici arriveranno da tutta Italia a sostegno delle zone più colpite dal coronavirus. L'ordinanza di protezione civile è stata adottata dal Palazzo Chigi e trasmessa alle Regioni. La task force conterà fino a un massimo di 300 medici, con partecipazione su base volontaria. Il personale, selezionato per rispondere alle esigenze maggiormente richieste, opererà a supporto delle strutture sanitarie regionali.

"Siamo al fianco delle comunità che sono in prima linea nell`affrontare questa emergenza, continuiamo a combattere questa battaglia insieme a loro". spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Medici italiani, ma anche stranieri: Sabato arriveranno in Lombardia 53 medici e infermieri da Cuba che saranno di supporto ai medici di Crema. Potrà partire anche l'ospedale da campo alla Fiera di Bergamo che sarà allestito dagli alpini alla Fiera.

Tutti i medici e gli infermieri andati in pensione con Quota 100 inoltre potranno lavorare cumulando la pensione con l'attività lavorativa per far fronte all'emergenza Coronavirus. Lo ha illustrato, con un'apposita circolare con le istruzioni operative, l'Inps in applicazione del Decreto Cura Italia.

Coronavirus, l'Inps richiama i sanitari in pensione con quota 100

Nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico Quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per far fronte all'emergenza Codid-19 non trovare applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo.

Via libera quindi alle assunzioni di medici e infermieri in pensione da parte delle Regioni e delle Province Autonome per far fronte alla carenza di personale per la crisi dovuta al Coronavirus. Gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate dal decreto del 9 marzo 2020.