Coronavirus, parla il medico guarito: "Ero ricoperto di micro vescicole, perdi gusto e olfatto"

"La paura più grande? Non sapere come andrà", dice Angelo Valerio Marzano, il dermatologo 57enne del Policlinico di Milano - primo caso di coronavirus noto nel capoluogo lombardo - che ha sconfitto Covid-19. Il dottor Marzano è guarito dalla malattia ed è tornato a casa (ma ancora in isolamento) dopo un ricovero durato sedici giorni.

Tutto è iniziato il 23 febbraio scorso, nei giorni in cui il 38enne in condizioni gravi all’ospedale di Codogno (Lodi) svelava all’Italia la presenza del nuovo coronavirus. "Non ho avuto grossi sintomi respiratori, ma è stata lunga - ha raccontato il dottor Marzano all'AdnKronos -. L'incertezza è una grossa fonte di preoccupazione e di stress estremo: non poter prevedere quale sarà l'andamento della Covid-19", una minaccia insidiosa e molto variabile nelle sue espressioni. "Per esempio io ho notato una manifestazione che trovo molto caratteristica e che persiste tuttora, a distanza di settimane: la riduzione della percezione di gusto e olfatto", dice.

Quando i medici gli hanno comunicato che per lui cominciava la battaglia contro un virus che sembrava così lontano dall'Italia, "la considerazione che mi hanno fatto è stata: 'lei ha frantumato ogni criterio epidemiologico'. Non avevo un legame con la Cina, né con quella che per prima in Italia è stata definita zona rossa, cioè il Lodigiano. Ero stato all'estero, ma in Grecia e in Germania. E non è escluso che io possa essermi infettato proprio in territorio tedesco. Non lo sapremo mai. Certo, pochi giorni dopo la compagnia aerea Lufthansa mi ha comunicato via email che due file davanti a me c'era una persona infetta".

Coronavirus, i sintomi: parla il medico di Milano guarito

I sintomi sono stati all'inizio febbre, tosse, naso che cola. "Poi ho avuto due momenti critici - ha raccontato il dottor Marzano -. Il primo intorno a martedì 25 febbraio: un'iperproduzione di citochine, molecole infiammatorie, a cui si lega un rialzo termico. I colleghi del Sacco sono stati bravissimi, avevano formulato una possibile interpretazione di questo fenomeno infiammatorio che arriva fra la quinta e l'ottava giornata di malattia".

L'altro momento che ha spaventato il dermatologo dell'Irccs di via Sforza "è stato il 4 marzo, quando è subentrata un'interstiziopatia polmonare, pur in assenza di grossi sintomi respiratori. La lastra alla dimissione per fortuna ha mostrato un miglioramento".

Altra particolarità di Covid-19 "è stata l'esantema al tronco: ero ricoperto di micro-vescicole che sono andate via da sole nel giro di una settimana. Questo, mi hanno spiegato gli infettivologi, non è molto comune, ma lo ritengo caratteristico. Sembrava una simil varicella - ha raccontato Marzano -. Colpisce, comunque, l'estrema variabilità della risposta dell'organismo a questa infezione, spetta ai virologi indagare il perché". Anche le cure sono state impegnative: la combinazione di due antivirali che si usano per l'Hiv, "che ho sofferto in modo particolare, e l'antimalarico idrossiclorochina. Terapie che avevano mostrato evidenze in studi in vitro e nelle prime esperienze cinesi".

Tampone negativo e virus sparito: "Ho festeggiato da solo"

Dopo questi momenti difficili, ha concluso il medico, la "gioia del primo tampone con verdetto negativo". Virus sparito. "Ho festeggiato da solo, ovviamente, e in maniera sobria perché ero ancora in ripresa. Ma ricordo il momento più bello: la prima doccia quando sono rientrato a casa. La doccia più bella della mia vita".