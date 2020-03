Coronavirus, medico pianista suona i Queen dopo il turno nel reparto Covid

Dopo aver finito il suo turno in corsia nel reparto Covid dell'ospedale di Circolo di Varese è sceso nella hall, si è seduto al pianoforte e ha iniziato a suonare. Un giovane medico e pianista ha regalato a pazienti e operatori sanitari un paio di canzoni dei Queen e il video della sua esibizione, condiviso sui social anche dalla Asst dei Sette Laghi, emoziona il web.

Il medico pianista, in camice e mascherina, era sceso con due colleghi per mangiare un panino, ma trovando lo spaccio chiuso e si è seduto al pianoforte, donato pochi mesi fa al nosocomio da una onlus.

Prima "Don't stop me now", poi "Crazy little thing called love". Un medley dei grandi successi dei Queen che risuonano all'interno della hall dell'ospedale e sembrano voler dire a tutti di farsi forza e non mollare. "Grazie, tanta ammirazione e stima per tutti voi", scrive un utente nei commenti del video. "Grazie dottore che ci aiuti fisicamente e anche psicologicamente", continua un altro.

