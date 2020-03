Coronavirus, gli infermieri in prima linea: "Strappiamo un sorriso ai malati, ne usciremo insieme"

Infermieri e medici in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Gli infermieri dei reparti di terapia intensiva - ma non solo - da settimane, stanno lottando contro il tempo per curare i pazienti in gravi condizioni per il Covid-19.

Un commovente messaggio degli infermieri in prima linea al padiglione Barbieri dell'Ospedale di Parma è stato raccolto da ParmaToday: "Ne usciremo insieme". Il personale sanitario lavora con orari massacranti in tutta Italia.

Professionisti incredibili, ma prima di tutto persone, uomini e donne che vedono e affrontano sul posto di lavoro gli effetti di qualcosa che fino a un mese fa appariva impensabile, una pandemia.

Coronavirus, il commovente messaggio degli infermieri di Parma

"Se ti dico che andrà tutto bene.. Se ti dico non ti preoccupare.. Che alla fine ne usciremo INSIEME 🍀 .. È quando riesci a strappare un sorriso sul volto dei tuoi pazienti che puoi spogliarti di quegli indumenti che per tutta la notte ti hanno pesato, ti hanno fatto sudare, ti hanno lasciato segni sul viso, e sentirti stranamente FELICE.. si, FELICE!" si legge nel messaggio che gli infermieri desiderano condividere con i lettori e concittadini.

"Perché oltre ad averli assistiti per una notte intera, fatto di tutto per stabilizzarli e cercato di farli dormire almeno per qualche ora, sei riuscita a strappargli un secondo di spensieratezza.. e senti che quel grazie che ti rivolgono non è un semplice segno di cortesia ma è un grazie per averli aiutati a sentirsi meno SOLI in un momento così difficile".

È a questo punto che vai a casa con gli occhi gonfi di lacrime ti fai una doccia e vai a dormire, fiera di ciò che sei e fiera di quello che stai facendo! #nurselife ♥️🍀 #ospedalemaggiorediparma #padiglionebarbieri #parma #andràtuttobene"

A tutti gli infermieri d'Italia: grazie per quello che state facendo, con abnegazione, coraggio e umanità.