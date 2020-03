Coronavirus, il contagio non si ferma: altri 2989 positivi e 345 morti

Il contagio non si ferma. Il coronavirus fa altri 345 morti e sono quasi tremila più di ieri le persone positive al Covid-19. Secondo il bollettino di martedì 17 marzo, esposto dal commissario straordinario per l'emergenza, Angelo Borrelli, il numero complessivo dei contagiati attualmente positivi è di 26.062, 2.989 in più di ieri. Le persone in terapia intensiva sono 2060, sempre il 10% del totale. I guariti sono 192 più di ieri.

Il numero totale delle vittime è di 2503, mentre le persone guarite sono complessivamente 2941. Ieri l'incremento era stato di 2.470 positivi e 349 vittime. Per ora dunque non c'è stata nessuna flessione nel numero dei contagiati: secondo Borrelli il dato odierno è tuttavia in linea con il trend dei giorni scorsi e i risultati delle misure di contenimento si vedranno solo dalla prossima settimana.

Il numero totale dei casi di Covid-19 (compresi i decessi e i guariti) è di 31. 506.

Borrelli: "Molte aziende italiane disponibili a produrre mascherine"

"Abbiamo consegnato mascherine ffp2 e ffp3 pari al 32,5 per cento del totale, il 40 per cento dei guanti e l'80 per cento degli indumenti protettivi" ha detto in conferenza stampa il capo della protezione civile Borrelli. Rispondendo a una domanda sulle tempistiche per la produzione delle prime mascherine di fattura italiana Borrelli ha poi sottolineato che "molte aziende si sono rese disponibili a produrre mascherine e anche grazie al dl approvato dal governo avverrà presto''.

La situazione in Lombardia

Quanto al dato della Lombardia, di gran lunga la regione più colpita dall'epidemia di Covid, le persone positive sono 16.220 e i decessi sono 1640, in aumento di 220 unità rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in diretta su Facebook, facendo il punto sull’emergenza coronavirus. Si tratta di un numero "inferiore rispetto alla crescita di ieri - ha spiegato - ma sempre particolarmente alto".

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia a causa del coronavirus sono 879, 56 in più rispetto a ieri. "Ieri - ha detto Gallera - siamo arrivati a un momento in cui il numero delle terapie disponibili era veramente risicato. Oggi la forza del nostro sistema sanitario ha portato ad aprire nuove terapie, sono arrivati macchinari di intensiva e di subintensiva nella notte e dalla Protezione civile sono arrivati 14 respiratori già distribuiti nei nostri ospedali”.

Il numero dei positivi al Covid 19 regione per regione

Lombardia: 16.220 (attuali: 12.095)

Emilia Romagna: 3.931 (attuali: 3.404)

Veneto: 2.704 (attuali: 2.488)

Piemonte: 1.897 (attuali: 1.764)

Marche: 1.371 (attuali: 1.302)

Toscana: 1.053 (attuali: 1.024)

Liguria: 778 (attuali: 661)

Lazio: 607 (attuali: 550)

Campania: 460 (attuali: 423)

Friuli Venezia Giulia : 394 (attuali: 347)

P.A. Trento: 385 (attuali: 368)

Puglia: 340 (attuali: 320)

P.A. Bolzano: 291 (attuali: 282)

Sicilia: 237 (attuali: 226)

Abruzzo: 229 (attuali: 216)

Umbria: 197 (attuali: 192)

Valle d'Aosta: 136 (attuali: 134)

Sardegna: 117 (attuali: 115)

Calabria: 114 (attuali: 112)

Molise: 25 (attuali: 19)

Basilicata: 20 (attuali: 20)

Coronavirus, il numeri dei contagiati nel mondo

1M pop China 80,881 +21 3,226 +13 68,715 8,940 3,226 56.2 Italy 31,506 +3,526 2,503 +345 2,941 26,062 2,060 Iran 16,169 +1,178 988 +135 5,389 9,792 192.5 Spain 11,409 +1,467 510 +168 1,028 9,871 563 244.0 Germany 8,604 +1,332 23 +6 67 8,514 2 102.7 S. Korea 8,320 +84 81 +6 1,401 6,838 59 162.3 France 6,633 148 12 6,473 400 101.6 USA 5,696 +1,033 97 +11 74 5,525 12 17.2 Switzerland 2,742 +389 27 +8 15 2,700 316.8 UK 1,950 +407 71 +16 52 1,827 20 28.7 Netherlands 1,705 +292 43 +19 2 1,660 45 99.5 Norway 1,452 +104 3 1 1,448 27 267.8 Austria 1,332 +314 4 +1 8 1,320 12 147.9 Belgium 1,243 +185 10 14 1,219 33 107.3 Sweden 1,191 +70 8 +1 1 1,182 12 117.9 Denmark 977 +63 4 1 972 18 168.7 Japan 878 +45 29 +1 144 705 41 6.9

Fonte Worldmeter, dati aggiornati alle 18:49 del 17 marzo