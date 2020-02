Coronavirus, i morti salgono a cinque

Sono cinque finora le persone i cui decessi sono collegati al coronavirus. In tarda mattinata è arrivata la notizia della morte di un 88enne di Caselle Landi, piccolo comune in provincia di Lodi, in Lombardia. L'uomo deceduto in mattinata era una persona anziana, ma non è ancora chiaro se avesse patologie pregresse.

Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. L'uomo era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" per patologie pregresse ed è deceduto dopo essere stato contagiato dal nuovo virus arrivato dalla Cina. La conferma arriva dalla Regione Lombardia: i morti totali in Italia sono adesso cinque, tutte persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza.

Nel pomeriggio di ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna anziana di Cremona ricoverata in oncologia in una situazione clinica già difficile. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in provincia di Padova e una donna del lodigiano, in Lombardia. Tutti avevano delle patologie.

Come ha ricordato all'Agi il direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia, Giovanni Maga, "siamo di fronte a un'infezione che nell'80% dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95% delle persone guarisce senza gravi complicazioni".

I dati, ha spiegato Maga citando uno studio realizzato in Cina, al momento "ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse". Come del resto sta capitando anche in Italia.