Coronavirus, fine dell'odissea per Niccolò: il 17enne lascia l'ospedale

La sua odissea per tornare in Italia da Wuhan, in Cina, aveva tenuto in ansia l'Italia intera. Mentre l'epidemia del nuovo coronavirus si stava allargando, una febbre, poi rivelatasi innocua, non aveva permesso per ben due volte il suo ritorno a casa. Adesso, a circa due settimane dal suo rientro in Italia, il 17enne Niccolò potrà finalmente riprendere la sua vita e mettere alle spalle questa esperienza.

Coronavirus, Niccolò lascia l'ospedale

Atterrato a Roma lo scorso 15 febbraio, Niccolò è stato subito messo in quarantena e domani, venerdì 29 febbraio, termineranno i 14 giorni canonici di contenimento, con il 17enne di Grado che verrà dimesso. A dare la bella notizie è il bollettino medico dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

"Nella giornata di domani 29 febbraio, il giovane italiano rientrato con un trasporto dell'Aereonautica militare italiana, sarà dimesso dal nostro istituto dopo aver completato il necessario periodo di quarantena. L'istituto è felice di poter condividere questa gioia con la famiglia del ragazzo ed i suoi amici".

"Sono stati valutati, ad oggi, presso il nostro Istituto 180 pazienti. Di questi – aggiunge lo Spallanzani - 136, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Quarantaquattro sono i pazienti tutt’ora ricoverati".