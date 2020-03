Coronavirus, guarisce a 95 anni: è "nonna speranza"

Ha 95 anni la prima paziente completamente guarita dall'infezione da coronavirus in provincia di Modena. La donna, originaria di Fanano - piccolo comune sull'Appennino emiliano - è riuscita a superare la malattia. E a certificarlo è il risultato negativo del tampone eseguito come da protocollo. Guarita clinicamente, poi è stato avviato il percorso di verifica con l'esecuzione del tampone che, risultato negativo, ha decretato la guarigione completa per l'anziana, dimessa dall'ospedale nelle scorse ore.

La sua guarigione potrebbe diventare un simbolo per la città emiliana e per tutta l'Italia, in una fase così critica per l'emergenza sanitaria in corso. Potremmo chiamarla "nonna speranza".

E ci sono altre notizie positive sul fronte delle guarigioni accertate, sempre nel modenese. Oltre all'anziana 95enne, infatti, sempre in provincia di Modena è guarito un 27enne di Carpi. Questo il commento di Davide Ferrari, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl: "Si tratta di una bellissima notizia, in questo periodo di emergenza che non deve però farci abbassare la guardia: occorre continuare ad osservare attentamente, scrupolosamente, le norme, questi comportamenti sono fondamentali per contrastare la diffusione del virus".