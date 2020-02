Chi chiamare per avere informazioni sul coronavirus? Le Regioni hanno messo a disposizione dei numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di Covid-19. I numeri verdi regionali, come spiega il Ministero della Salute in un tweet, vanno chiamati solo in caso di necessità.

Istituzioni nazionali e locali lavorano senza sosta per fronteggiare l'emergenza #coronavirus. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per rendere efficaci le misure adottate. Chiama i numeri verdi regionali solo in caso di necessità⤵️#covid19italia #coronavirusitalia pic.twitter.com/na18P2JFnR — Ministero Salute (@MinisteroSalute) February 25, 2020

Quando chiamare il 1500

Dal 27 gennaio è inoltre attivo 24 ore al giorno il numero di pubblica utilità 1500: dirigenti sanitari e mediatori culturali risponderanno alle domande dei cittadini sul coronavirus e dirimeranno i dubbi delle persone che hanno viaggiato o dovranno andare in Paesi extra Ue.

Si può chiamare il 1500 per avere informazioni sulle precauzioni da adottare quando si rientra dalla Cina (le conversazione sono possibili anche in lingua cinese). Inoltre, si legge sul sito del Ministero della Salute, vengono "date indicazioni alle persone in Italia che nelle due settimane successive al rientro dalla Cina dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratoria)".

È importante tenere a mente che il 112 e il 118 non vanno contattati per avere informazioni, ma solo in caso di necessità.

Altra precauzione da osservare nel caso in cui abbiate il sospetto di aver contratto il Covid-19 è quella di contattare telefonicamente medici di famiglia e pediatri, evitando dunque di recarvi presso gli studi e gli ambulatori .

Coronavirus, quali sono i numeri utili

I numeri verdi regionali sono stati attivati dalle Regioni per rispondere alle richieste di informazioni sul Covid-19 e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

• Campania: 800 90 96 99

• Emilia-Romagna: 800 033 033

• Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

• Lazio: 800 11 88 00

• Lombardia: 800 89 45 45

• Marche: 800 93 66 77

• Piemonte: 800 333 444

• Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

• Toscana: 800 55 60 60

• Trentino Alto Adige: 800 751 751

• Umbria: 800 63 63 63

• Val d’Aosta: 800 122 121

• Veneto: 800 46 23 40

Piacenza: numero di telefono informativo 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

Numero di pubblica utilità: 1500