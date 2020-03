Coronavirus, da oggi tutta Italia è "zona protetta": si resta tutti a casa (o quasi)

Coronavirus, l'Italia diventa "zona protetta": il Dpcm - decreto del presidente del Consiglio dei ministri - annunciato lunedì sera dal premier Giuseppe Conte è stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le nuove disposizioni per contrastare la diffusione del coronavirus sono in vigore da martedì 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile in tutto il Paese.

Tra le principali misure del nuovo Dpcm la stretta sugli spostamenti, non solo nella Lombardia e nelle 14 province già al centro del precedente decreto di domenica 8 marzo, ma in tutta Italia, la sospensione delle attività scolastiche e delle università fino al 3 aprile, lo stop ad ogni forma di assembramento e alle competizioni sportive (campionato di calcio di Serie A incluso).

Coronavirus, tutta Italia "zona protetta": cosa significa

Con queste nuove norme l'Italia, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, diventa "zona protetta": lo "stare a casa" è imperativo. Si fermano così ovunque cinema, teatri, palestre, matrimoni, funerali e nel weekend anche i centri commerciali. Garantita l'apertura di negozi di alimentari e farmacie: si può uscire di casa per fare la spesa. I bar e i ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro. Chi ha più di 37,5 di febbre deve stare a casa.

"Tutta l’Italia sarà zona protetta, non ci sarà più una zona rossa. Ora tutti dovranno rinunciare a qualcosa, il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e queste mani, oggi più che mai, dovranno essere responsabili", ha spiegato Giuseppe Conte intorno alle 21.35 di lunedì sera, 9 marzo, nella sala stampa di Palazzo Chigi annunciando il provvedimento "io sto a casa" con nuove misure più forti e stringenti contro l’emergenza coronavirus. Il premier si è rivolto agli italiani, avvertendo che "non c’è più tempo da perdere", perché i "numeri dimostrano che il contagio corre veloce" e ha invitato tutti a "cambiare sin da ora le abitudini di vita". La "decisione giusta oggi è restare a casa", si è raccomandato il presidente del Consiglio, scandendo bene le parole. "Ognuno dovrà fare la propria parte", ha sottolineato Conte, spiegando che tutti gli spostamenti da oggi sono vietati se non per comprovate necessità in tutto il Paese, come fino ad ora era accaduto solo in Lombardia e nella 14 province focolaio di contagio del Covid-19.

Coronavirus, l'autocertificazione per gli spostamenti

Per spostarsi, infatti, sarà necessaria un'autocertificazione (qui il fac simile del modulo da compilare e portare con sé) senza la quale, se colti a muoversi senza ragione dalla propria città di residenza o domicilio, si rischierà l'arresto. La veridicità dell'autocertificazione potrà essere controllata dalle autorità in qualsiasi momento e, se falsa, andrà a costituire un secondo reato, oltre a quello della mancata permanenza nel proprio luogo di residenza.

Coronavirus, tutte le misure nel nuovo decreto del governo

Di seguito tutti i punti del nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e valido in tutta Italia dal 10 marzo al 3 aprile 2020.