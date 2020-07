Sale l'allerta in Piemonte per una nuova serie di contagi da coronavirus nella provincia di Cuneo. Il focolaio è stato individuato nel Comune di Pagno, dove i casi segnalati attualmente sono sei, tra cui il sindaco del paese della val Bronda, Nico Giusiano. Tutte le persone contagiate sono asintomatiche.

Coronavirus, nuovo focolaio: 6 positivi dopo una cena, c'è anche il sindaco di Pagno

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il virus sarebbe stato trasmesso durante una cena tra amici, a cui aveva preso parte anche il primo cittadino, che rassicura: ''Sto bene e stanno bene anche tutte le altre persone risultate positive. Sono asintomatico, ma temo che possano esserci altri contagi in paese, perché mancano gli esiti di alcuni tamponi, eseguiti nelle ultime ore. Nel corso dei mesi precedenti abbiamo avuto un solo caso, ora sei in un colpo solo. Spero che il paese ne esca presto. Mercoledì scorso avevo eseguito il test sierologico, assieme agli altri volontari Aib della squadra di Pagno. L’esito era stato negativo. Probabilmente in quel momento non erano ancora trascorsi i giorni di incubazione del virus''.

Il focolaio è stato scoperto dopo che uno dei partecipanti alla cena, che doveva sottoporsi ad un intervento in ospedale, ha dovuto effettuare il tampone, risultando positivo. In quel momento è partita l'indagine del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Asl Cn1, che ha ricostruito i contatti della persona.