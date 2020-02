Coronavirus, la giornata in diretta: "Ecco perché è partito il focolaio in Italia"

Il bilancio totale dei casi di coronavirus in Italia fatto dalla Protezione civile nell'ultimo bollettino di lunedì sera conta 229 casi in totale, di cui sette vittime (persone principalmente anziane e tutte con patologie pregresse), 6 in Lombardia e una in Veneto. Martedì mattina i contagiati sono più di 200 nella sola Lombardia, 38 in Veneto. Viene segnalato il primo caso positivo al Sud: è una turista bergamasca a Palermo. Caso positivo anche a Firenze.

La settima vittima è un 62enne. E' morto all'ospedale Sant'Anna di Como il paziente trasferito dal Lodigiano nel fine settimana risultato positivo al tampone sul Coronavirus. L'uomo, residente a Castiglione d'Adda, già dializzato, soffriva di importanti patologie.

E' importante, doveroso evidenziare che i focolai restano gli stessi, non se ne segnalano altri: secondo gli esperti l'epidemia non si sta espandendo, anche se le misure adottare resteranno in vigore per un periodo non ancora determinabile e non si possono escludere molti scenari, alcuni anche preoccupanti, allo stato attuale. Ma oggi, 25 febbraio, i focolai sono due, ben localizzati, e si cerca di contenerli con misure molto drastiche.

Conte: "Focolaio perché un ospedale non ha seguito i protocolli"

"Non possiamo prevedere l'andamento del virus: c'è stato un focolaio e di lì si è diffuso anche per una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi, e questo ha contribuito alla diffusione. Noi proseguiamo con massima cautela e rigore" ha detto ieri sera il premier Giuseppe Conte.

Coronavirus, qualcosa non ha funzionato nell'ospedale di Codogno?

Conte non fa nomi e cognomi, ma si parla dell'ospedale di Codogno. Che cosa non ha funzionato nell'ospedale del lodigiano? Ci sono state polemiche ad alti livelli sulla gestione dell'allarme coronavirus da parte degli ospedali del Nord. "Ma nel caso di Codogno il problema è in parte legato alla compresenza del virus influenzale, in parte alla sfortunata coincidenza di un paziente italiano e senza apparenti fattori di rischio. Una persona che, interrogata più volte, non ha evidenziato un legame con la Cina. Questo, e il fatto che il virus influenzale circoli ancora con una certa intensità nel nostro Paese, ha portato a ciò che sappiamo". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

"Ora le cose sono cambiate: basta un'affezione respiratoria acuta per alimentare i sospetti. Il problema di Codogno e del mancato funzionamento dei filtri, che avrebbero dovuto portare a un trattamento in una struttura specializzata, come è invece successo a Roma con la coppia di cittadini cinesi allo Spallanzani, è frutto anche della sfortuna", insiste il virologo. "Ora è fondamentale individuare e trattare i casi più gravi, oltre a limitare la propagazione del virus. La recentissima notizia di un nuovo caso sospetto in Sicilia, proveniente dal Nord, non tranquillizza. Ma penso che per capire se l'azione di contenimento stia funzionando - conclude Pregliasco - occorrerà almeno una settimana".

Critiche respinte al mittente dall'assessore lombardo Gallera. "Sono assolutamente stupito di questa affermazione del presidente Conte. Francamente spero non sia vera. Noi ci siamo mossi sempre esclusivamente sulla base delle indicazioni definite dal ministero e dal Consiglio superiore della Sanità". Così, in una intervista a 'La Stampa' l'Assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, risponde alle accuse di "una falla nella prevenzione della sanità lombarda". Vi criticano per esservi fatti sfuggire il ''paziente zero'' e il primo focolaio d'infezione.

"Ma vorrei ricordare invece - sottolinea Gallera - che il nostro sistema sanitario, in meno di tre ore giovedì sera, dalle 21,momento in cui è scattato l'allarme, ha individuato il supposto paziente zero. E per farlo abbiamo dovuto risalire almeno 200 contatti diretti che sono stati tutti sottoposti a controlli e abbiamo preso in carico 172 persone.Ora se questo al governo sembra una falla... A noi è sembrato di aver dimostrato un'efficienza straordinaria, tanto che ce lo ha riconosciuto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il presidente Mattarella".

Virologo Palù: "Abbiamo abbassato la guardia per un mese"

"È un virus nuovo, e questo lo rende più pericoloso rispetto ad una normale influenza. Ed è diverso perché la letalità è variabile. Molti sono portatori asintomatici. La pandemia è un'infezione che colpisce globalmente la popolazione nei 4 continenti, l'epidemia è limitata nello spazio e nel tempo. Se dovessi dare una mia lettura noi abbiamo abbassato la guardia per alcuni giorni, circa 20/30 giorni". Così Giorgio Palù, virologo all'Università di Padova, poco fa all'interno di 'Radio anch'io', condotto da Giorgio Zanchini, su Rai Radio1. "Venezia e Milano sono il secondo e terzo aeroporto in Italia, nel nord si concentrano attività industriali, fieristiche con molti scambi e un via vai continuo. Questo è un virus, ma non è Ebola o Sars o altri virus terribili. Questo è un virus - dice Palù - che ha una mortalità significativamente più bassa, che si è adattato meglio alla struttura umana. I virus non hanno interesse ad uccidere l'ospite in cui crescono. Vedremo anche il fattore stagionalità", conclude

Oggi incontro tra premier e tutti i presidenti di Regione per coordinare i prossimi interventi. Se il coordinamento tra i sistemi sanitari nazionali non riuscisse a contenere il coronavirus, il governo "è pronto a misure che contraggono le prerogative dei governatori". Idea che ovviamente non piace ai singoli governatori, soprattutto a coloro che fanno riferimento a partiti ora all'opposizione: ma non è certo il momento dello scontro politico. Se serviranno alcune misure centralizzate efficaci, si troverà certamente l'intesa. Verso lo stop a versamenti e adempimenti tributari negli 11 Comuni della "zona rossa". Allo studio indennizzi alle imprese. Rinvio per le bollette di luce e gas nei comuni interessati dalle drastiche misure. Moratoria per gli scioperi fino al 31 marzo.

Primi casi positivi a Palermo e Firenze

"Abbiamo un sospetto caso positivo che è risultato tale dall'esame del tampone faringe". Arriva dal governatore siciliano Nello Musumeci la certezza sul primo caso di Coronavirus a Palermo. "Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell'inizio della emergenza in Lombardia - dice - La procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali, ha consentito di determinare le seguenti azioni: è stato allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito; quindi ripetuto due volte l'esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo". "Abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l'Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite". Il campione viene inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. Le condizioni di salute della donna al momento non destano preoccupazione.

Sospetto caso positivo anche a Firenze. Si tratta di un uomo tornato da Singapore circa venti giorni fa e che negli ultimi giorni si è sentito male ed è stato visitato oggi all'ospedale di Santa Maria Nuova. Il primo tampone effettuato sull'uomo ha dato esito negativo ma il secondo tampone effettuato ha invece dato esito positivo. C'è anche un secondo test positivo su una donna di 55 anni. Si attendono ulteriori notizie nelle prossime ore.

Coronavirus, il paziente zero non è stato trovato

"Ancora non siamo alla individuazione del paziente zero" ma "quando lo scopriremo informeremo" tutti. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, arrivando alla Protezione civile per il punto sull'emergenza coronavirus.

Il paziente zero "lo stanno ancora cercando e credo sia importante per i tecnici, per i medici riuscire a ricostruire tutta la mappa dei contatti di questo signore":ha detto Angelo Borrelli capo Dipartimento della Protezione civile, ad Agorà Speciale Rai Tre.

Ma a questo punto secondo un esperto virologo non è più fondamentale trovare il paziente zero.

Coronavirus, turista italiano positivo al test a Tenerife

Un medico italiano in vacanza a Tenerife è risultato positivo al coronavirus al test eseguito nel laboratorio di microbiologia dell'Ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria, secondo fonti di Europa Press. Il turista, un medico proveniente dall'area italiana colpita dal coronavirus, ha iniziato a sentirsi male e si è recato alla clinica Quirón nel sud di Tenerife, dove ora si trova ricoverato in isolamento.

La notizia è stata confermata dal presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, che sull'account Twitter ufficiale ha spiegato che il protocollo corrispondente è stato attivato questa sera e che dopo i primi test alle Isole Canarie con risultato positivo domani il medico italiano sarà sottoposto a nuove analisi eseguite dal Centro nazionale di microbiologia dell'Istituto sanitario Carlos III di Madrid.

Mille persone circa in quarantena nell'hotel in cui soggiornava il turista italiano.

Coronavirus, Juventus-Inter a porte chiuse

Nelle regioni colpite dal coronavirus "resta il divieto di manifestazioni sportive. Per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse". Lo ha spiegato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al Tg2. "Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. Ora con questo Dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria", ha spiegato Spadafora sottolineando il fatto che il provvedimento "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".

Calendario alla mano, stando a queste ultime disposizioni, ma sempre in attesa dell'ufficialità, potrebbero essere disputate a porte chiuse nel prossimo turno di Serie A Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Verona e l'attesissimo scontro d'alta classifica Juventus-Inter. In assenza di ulteriori sviluppi si dovrebbero invece disputare regolarmente (a porte aperte) Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma. "Non abbiamo ritenuto di dover estendere il provvedimento al resto d'Italia - ha detto Spadafora - perché, come ci ha spiegato la comunità scientifica, in questo momento c'è una zona di focolai che abbiamo limitato, mentre per il resto d'Italia non esistono condizioni per creare allarmismo e prendere misure altrettanto gravi".

Coronavirus e fake news: partono le denunce

"Mettere terrore alle persone" diffondendo notizie false sul Coronavirus "è un lavoro infame". Per questo la Regione Emilia-Romagna è pronta a denunciare "chi semina il panico con le fake news". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Sergio Venturi. "Mi sono arrivati due o tre messaggi con un audio che ci accusava di nascondere dei casi" di Coronavirus, "e che qualcuno addirittura stava morendo". "Tutte cose che noi non siamo abituati a nascondere se ci fossero, ma non ci sono".

"Queste persone - ha proseguito - devono solo sperare che noi non li agguantiamo, perché se li agguantiamo li denunciamo. Non posso rispondere a tutti i sindaci che mi telefonano" per chiedere spiegazioni su questi audio. "State attenti" ha aggiunto rivolgendosi "a chi fa questo lavoro infame, di mettere terrore alle persone": "faremo in modo che le cose che accadono le diremo tutte, ma attenzione alle fake news perché la pazienza è finita".

Siamo vicini agli amici italiani e stiamo condividendo le nostre conoscenze sul #COVID19 per sconfiggerlo nel più breve tempo possibile. Non è una sfida facile, ma #Cina e #Italia, unite da un'amicizia millenaria, possono vincerla insieme. pic.twitter.com/83d75F1V1k — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) February 24, 2020

Coronavirus, Miur: "Attenersi a notizie ufficiali"

"Attenersi alle notizie ufficiali": così il ministero dell'istruzione in una nota mette in guardia dal prendere in considerazione notizie che circolano a tratti su scuole chiuse/aperte per l'emergenza coronavirus.

"In merito alla gestione del coronavirus, il ministero dell'Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali", fa sapere il ministero, sottolineando: "Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal ministero dell'Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social". E - si avverte - "è importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate".