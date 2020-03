Zone rosse decisive per rallentare il contagio: "Ma dipende anche da ciascuno di noi"

Le misure prese dal governo e comunicate nella notte tra sabato e domenica per contenere l'epidemia di coronavirus in una vasta zona del nord (e non solo) impattano in modo incisivo sulla vita di un quarto circa della popolazione del nostro paese. Viviamo una situazione "di effettiva difficoltà e di serietà. Inedita rispetto al passato. E' un fatto completamente nuovo, non è mai accaduto prima, a livello globale. Ci troviamo ad affrontare una crisi che, sinceramente, è senza precedenti" ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "I comportamenti virtuosi di ciascuno sono decisivi. I decreti non bastano. Tutto quello che stiamo facendo è sicuramente utile e importante. Ma senza una scelta di natura individuale, senza comportamenti corretti da parte di ciascuno, la battaglia diventerà sempre più complicata da giocare".

Coronavirus, l'isolamento e le "zone rosse" funzioneranno?

L'isolamento e le "zone rosse" funzioneranno? Una cosa si può dire, ovvero che i cordoni sanitari da soli non bastano, non possono bastare a risolvere completamente il problema. Ma sono un primo passo fondamentale. E' di qualche giorno fa uno studio che a suon di numeri e dati racconta quello che è avvenuto a Wuhan, e che è particolarmente interessante. Lo ripropone e commenta su Twitter Matteo Villa, ricercatore di Ispi, (lo studio si può leggere integralmente qui).

In parole povere (semplifichiamo al massimo), ogni agente infettivo può essere più o meno contagioso. "Per capire quanto, si calcola R0 ("erre con zero"), il tasso netto di riproduzione: quante persone contagia ciascuna persona infetta - spiega Villa -. Se R0 è maggiore di 1, nelle sue fasi iniziali l'epidemia si propaga rapidamene se non contenuta e se non si adottano misure addizionali".

"Per l'influenza stagionale, le stime parlano di un tasso netto di riproduzione uguale a 1,3". Non è poco. Infatti ogni anno milioni di italiani prendono l'influenza stagionale. "Nello studio si stima che R0 di Covid-19 a Wuhan fosse altissimo: 3,9" continua Villa. Procediamo. Altro elemento rilevante dello studio su Wuhan è che in una prima fase le misure iniziali di cordone sanitario adottate nella e attorno alla metropoli cinese sono state sì efficaci, ma non del tutto risolutive. I contagi sono diminuiti e come spiega Villa si stima che il tasso netto di riproduzione sia sceso da 3,9 a 1,3.

Cosa significa? Ciò significa che a Wuhan il coronavirus aveva rallentato in maniera importante ma continuava a diffondersi. E' quello che sta cercando di fare ora l'Italia. "Io credo che la chiusura abbia fatto effetto. Lo dimostrano i dati relativamente ai contagiati nel perimetro dell'area rossa che non è cresciuto con numeri esponenziali come dalle altre parti". Lo ha detto a 'Che tempo che fa' il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, commentando l'efficacia delle prime zone rosse in Italia nelle scorse settimane.

Coronavirus, perché in Italia dipenderà (tanto) dai comportamenti virtuosi

In Cina la svolta radicale c'è stata però "solo quando il Governo cinese ha preso misure di quarantena 'centralizzate'", allora la propagazione del virus si è fermata, spiega il ricercatore. E' a quel punto che il tasso netto di riproduzione è sceso ulteriormente da 1,3 a 0,3, che significa che occorrevano tre contagiati per infettarne uno". L'epidemia ha rallentato prepotentemente. Stesso discorso per Singapore, fa notare Villa rispondendo a un lettore: "Singapore è uno stato autoritario, ha imposto severissime misure sin da subito, geolocalizza strettamente e quarantena gli infetti assieme a migliaia di loro contatti diretti". Eventuali misure "centralizzate" come la quarantena dei malati in strutture ad hoc (palestre, hotel) non sono allo studio per il nostro paese. A Wuhan si è invece proceduto così, nel momento più difficile dell'emergenza, per evitare che si ammalasse l'intero nucleo familiare di un malato di Covid-19. Ma in un paese democratico come è (fortunatamente) l'Italia è impensabile adottare il pugno di ferro che si è visto a Wuhan o a Singapore. ll successo della Cina è dovuto al "potere forte" che ha potuto agire con rapidità combinato con "l'ubbidienza" popolo cinese a rispettare rigorose procedure di sanità pubblica.

Se ne può trarre se non una lezione almeno un'indicazione importante per quel che riguarda la Lombardia e le province delle altre regioni colpite dalle nuove misure contenitive di questi giorni. Molte misure se applicate in maniera rigorosa possono far rallentare il contagio nelle prossime settimane. "Dobbiamo essere seri nell'applicarle, e severissimi nel farle rispettare" commenta Villa. Poi si torna sempre lì: buonsenso, senso civico. Sta a noi, dipende soprattutto da noi, adottare tutti i comportamenti possibili per limitare il contagio nello spazio e nel tempo in questa delicata fase. "La circolazione locale alta è un elemento critico. Nessuna zona d’Italia è immune, ridurre la numerosità dei focolai dipende anche dai nostri comportamenti" ha messo in chiaro Silvio Brusaferro dell'Iss.

Dopo le novità introdotte nel weekend per contenere l'epidemia di coronavirus, c'è una linea immaginaria che recinta la Lombardia e 14 province di altre regioni.