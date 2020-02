Coronavirus, pericolo "infodemia": troppe fake news diffuse sui social

Dagli antibiotici agli alimenti come l'aglio che possono essere utili alla cura del virus, fino alla possibilità che l'infezione venga trasmessa anche attraverso lettere e pacchi postali provenienti dalla Cina: si tratta di bufale, fake news. L'epidemia del coronavirus 2019-nCoV è stata accompagnata da una massiccia "infodemia", un fiume di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno.

Coronavirus, l'allarme dell'Oms: è "infodemia", informazioni spesso false

A sottolinearlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel suo consueto report sul coronavirus. "A causa dell'elevata richiesta di informazioni tempestive e affidabili sul 2019-nCoV, i team di comunicazione e social media dell'Oms stanno lavorando a stretto contatto per rintracciare e rispondere a miti e voci non attendibili. Attraverso la sua sede centrale a Ginevra, i suoi sei uffici regionali e i suoi partner, l'Organizzazione lavora 24 ore su 24 al giorno per identificare le dicerie più diffuse, potenzialmente dannose per la salute pubblica, come le false misure di prevenzione o di cura". Queste fake news "vengono confutate con informazioni basate sull'evidenza scientifica, anche attraverso i canali social (Weibo, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest) e il sito web dell'Oms".

Coronavirus, i morti salgono a 361. Oggi il rientro degli italiani

E' salito intanto a 361 il bilancio dei morti dell'epidemia da coronavirus di Wuhan. A renderlo noto sono state le autorità cinesi, che parlano di 57 decessi nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi è salito a 17.205 casi, stando alla Commissione sanitaria nazionale cinese. E' intanto atteso per le 10, all’aeroporto militare di Pratica di Mare, l’arrivo del Boing KC 767 dell’Aeronautica Militare con a bordo i 56 italiani rimpatriati da Wuhan. Gli italiani saranno poi trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola, a sud di Roma, dove trascorreranno un periodo di quattordici giorni di isolamento.

Coronavirus, al via ponte aereo: atterrato il primo volo a Fiumicino

E' invece atterrato poco dopo le 6 all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi. L'annuncio dell'avvio, a partire da lunedì, del ponte aereo da e per la Cina, era stato dato domenica dal Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

Intanto è stato reso noto che i 361 morti in Cina legati al nuovo coronavirus di Wuhan, annunciati dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), superano i decessi causati dalla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che nel 2002-03 furono 349, secondo i numeri ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Allo stato attuale, i contagi totali del coronavirus sono 17.205, più del triplo dei 5.327 della Sars.