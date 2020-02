Coronavirus, le ordinanze Regione per Regione: ecco cosa è stato deciso

L'Italia prova a reagire all'epidemia di coronavirus e il Governo al termine della riunione con i presidenti delle Regioni ha predisposto un decreto per coordinare le azioni e prevenire al diffusione del contagio.

Se diverse Regioni hanno già disposto misure speciali per contenere l’epidemia, il Governo ha varato un nuovo decreto attuativo che prevede tra le altre cose eventi sportivi senza pubblico, la sospensione delle gite scolastiche e smart working. Ma vediamo nel dettaglio le misure decise dall'esecutivo.

In tutti i comuni di Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, ma senza pubblico.

di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, ma senza pubblico. Sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d'istruzione , le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico . I dirigenti scolastici, delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

. I dirigenti scolastici, delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Sospesa la " Domenica al museo " per il 1 marzo 2020.

" per il 1 marzo 2020. Sospesi gli esami per le patenti di guida nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Prevista la proroga dei termini.

nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Prevista la proroga dei termini. Fino al 15 marzo 2020 è applicabile "in via automatica" la modalità di lavoro a distanza nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Oltre a queste linee guida generali le singole regioni hanno preso alcune iniziative stabilendo norme in vigore fino al 1 marzo 2020. Ricordiamo che per il Coronavirus è attivo il numero unico nazionale 1500 mentre per segnalare i casi si può telefonare al numero 112.

Coronavirus, le ordinanza regionali: Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Veneto e Piemonte

Coronavirus in Lombardia, le ordinanze della Regione

Numero verde: 800.894.545

Scuole e università chiuse, gite sono sospese.

Musei, cinema e teatri chiusi.

Centri sportivi e palestre: chiusi.

Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive: sospese.

Attività religiose sospese, tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stretti

Concorsi ed esami rinviati

Tribunali: i processi con parti delle zone rosse saranno rinviati.

Bar, pub, discoteche e locali notturni chiusi dalle 18 alle 6 del mattino.

Centri commerciali aperti ma i negozi chiuderanno sabato e domenica, tranne quelli che vendono generi alimentari.

Nei comuni della zona rossa (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano): divieto di spostamento; ingressi e uscite solo in situazioni di reale necessità valutate caso per caso; obbligo di dispositivi di protezione individuale per l’accesso ai servizi pubblici e agli esercizi commerciali.

Coronavirus in Veneto, le ordinanze della Regione

numero verde per info: 800.462.340

Scuole e università chiuse, gite sospese.

Musei, cinema, teatri: chiusi.

Centri sportivi e palestre: chiusi.

Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive sospese.

Attività religiose sospese, tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stretti

Concorsi ed esami rinviati

Vaporetti e autobus con disinfestazione straordinaria.

Nei comuni della zona rossa (Vo’ Euganeo) divieto di spostamento; ingressi e uscite solo in situazioni di reale necessità valutate caso per caso; obbligo di dispositivi di protezione individuale per l’accesso ai servizi pubblici e agli esercizi commerciali.

Coronavirus in Piemonte, le ordinanze della Regione

numero verde per info: 800.333.444

Scuole e università chiuse, gite sospese.

Musei, cinema, teatri: chiusi.

Centri sportivi e palestre: chiusi.

Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive sospese.

Attività religiose sospese, tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stretti. A Torino invece le messe non sono sospese ma i fedeli non possono ricevere la comunione eucaristica in bocca, darsi il segno della pace e usare l’acquasantiera (che sarà svuotata)

Concorsi ed esami rinviati

Tribunali: rinviati di almeno due mesi i procedimenti che coinvolgono persone provenienti dalle zone considerate focolai.

Coronavirus in Liguria, le ordinanze della Regione

Scuole e università chiuse, gite sospese.

Musei, cinema, teatri: chiusi.

Centri sportivi e palestre: chiusi.

Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive sospese.

Concorsi ed esami rinviati.

Coronavirus in Emilia Romagna, le ordinanze della Regione

numero verde per info:800.033.033

Scuole e università chiuse, gite sospese.

Musei, cinema, teatri: chiusi.

Centri sportivi e palestre: chiusi.

Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive sospese.

Attività religiose sospese, tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stretti.

Tribunali: udienze ordinarie sospese a Piacenza e Rimini.

Solo a Piacenza

Bar, pub, discoteche e locali notturni: chiusi dalle 18 alle 6 del mattino.

Mercati settimanali sospesi

Centri commerciali: aperti ma i negozi chiuderanno sabato e domenica, tranne quelli che vendono generi alimentari.

Coronavirus in Trentino Alto Adige, le ordinanze delle province autonome

numero verde per info: 800.751.751

Scuole e università chiuse, gite sospese.

Musei, cinema, teatri: chiusi.

Centri sportivi e palestre: chiusi.

Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive sospese.

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, le ordinanze della Regione

numero verde per info: 800.500.300

Scuole e università chiuse, gite sospese.

Musei, cinema, teatri: chiusi.

Centri sportivi e palestre: chiusi.

Manifestazioni pubbliche, culturali e sportive sospese.

Attività religiose sospese, tranne funerali e matrimoni ma alla presenza dei soli parenti stretti.

Coronavirus in Toscana, le ordinanze della Regione

numero verde per info: 800.556.060

Scuole chiuse a Piagncastagnaio e Cecina, studenti esonerati dalla frequenza obbligatoria delle lezioni all’Università di Firenze e Pisa.

Obbligo per i viaggiatori di segnalare il rientro da Paesi in cui la trasmissione dell’infezione è significativa.

Coronavirus in Basilicata, le ordinanze della Regione

Obbligo per i cittadini che rientrano in Basilicata e provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria (o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni) di comunicare la propria presenza ai servizi di sanità pubblica e di restare in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni.

Coronavirus in Abruzzo, le ordinanze della Regione

Scuole e università: sospese solo le attività didattiche dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara e i corsi di specializzazione di quella di Teramo;

Comune dell’Aquila: sospeso il ricevimento pubblico

Tribunali: udienze sospese a Lanciano.

Coronavirus in Campania, le ordinanze della Regione

numero verde per info: 800.909.699

Scuole chiuse a Cardito in provincia di Napoli, Sant’Agata de’Goti, Eboli, Scafati;

Durante le celebrazioni religiose i fedeli non possono ricevere la comunione eucaristica in bocca né darsi il segno della pace.

Coronavirus nelle Marche, le ordinanze della Regione