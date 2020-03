Coronavirus, l'Oms dichiara la pandemia: "Numero di contagi e paesi colpiti aumenterà"

Il coronavirus è una pandemia. Lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della sanità che ha spiegato: "Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o negligenza. È una parola che, se usata in modo improprio, può causare paura irragionevole o accettazione ingiustificata che la lotta è finita, portando a sofferenze e morte inutili".

Tuttavia, come ha spiegato lo stesso direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, "non abbiamo mai visto una pandemia scatenata da un coronavirus e non abbiamo mai visto una pandemia che può essere controllata allo stesso tempo".

"Abbiamo chiesto ogni giorno che i paesi prendano provvedimenti urgenti e aggressivi", è il monito di Ghebreyesus largamente rimasto inascoltato.

"Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi di Covid-19, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più".

Lodi sono arrivati all'Italia per le misure prese per contenere l'emergenza. Come ricorda l'Oms ora le parole chiave sono: "Prevenzione; Preparazione; Salute pubblica; Leadership politica".

Le raccomandazioni ai paesi di tutto il Mondo sono quelle di "Attivare e ampliare i meccanismi di risposta alle emergenze; comunicare con le persone sui rischi e su come proteggersi; trovare e isolare ogni caso di infezione da COVID-19 tracciandone ogni contatto".

La maggiore preoccupazione dell'Oms è sulla tenuta del sistema sanitario e del personale: i medici e il personale infermieristico sono da giorni sottoposti a doppi turni e non ci sono prospettive per un calo della tensione.

Coronavirus, che cos'è una pandemia

La pandemia è un'epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente attraverso vastissimi territori o continenti. Secondo la definizione dell'Oms, una pandemia è "un nuovo virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie". Nelle ultime due settimane il numero di casi di Covid-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di Paesi coinvolti è triplicato. Al momento l'epidemia è diffusa in ogni continente a eccezione dell’Antartide. E ora l'Oms avrà la facoltà di emanare direttive e inviare équipe nelle nazioni più colpite - come ha peraltro già fatto in Cina, Italia e Iran - nel rispetto della sovranità.

"Ci sono ora oltre 118mila casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Migliaia stanno lottando in questo momento negli ospedali per sopravvivere. Siamo molto preoccupati per l'allarmante diffusione e la gravità della situazione".

Il capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità ha spiegato che saranno i singoli paesi a scegliere le misure più efficaci. Il consiglio dell'Oms è quello di incrementare le misure di isolamento sociale, chiudere le scuole, interrompere i collegamenti.

Coronavirus, bisogna stare a casa

"Noi non possiamo dare indicazioni generali relativamente alle misure di isolamento sociale, che sono in questo momento le più efficaci: chiudere le scuole, interrompere i collegamenti sono decisioni che devono prendere i singoli Paesi sulla base della loro situazione - spiega Mike Ryan - Noi offriamo sostegno a tutti i Paesi in questo senso".

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

"We are grateful for the measures being taken in 🇮🇷, 🇮🇹 and 🇰🇷 to slow the virus and control their #COVID19 epidemics.



We know that these measures are taking a heavy toll on societies and economies, just as they did in 🇨🇳"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

++ in aggiornamento ++