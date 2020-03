Coronavirus, Papa Francesco: "La gente ha fame, c'è chi non può lavorare"

Ieri la preghiera per la fine della pandemia da coronavirus in una piazza San Pietro deserta. Oggi, all'inizio della messa nella chiesa di Santa Marta, Papa Francesco ha usato queste parole per descrivere il momento drammatico: "In questi giorni, in alcune parti del mondo si sono evidenziate alcune conseguenze della pandemia. Una è la fame. Si comincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare, perché non aveva un lavoro fisso. Cominciamo a vedere già il dopo. Verrà più tardi ma comincia adesso. Preghiamo per le famiglie che incominciano ad avere bisogno a causa della pandemia".

Parole forti pronunciate nella messa alla cappella di Casa Santa Marta, la ventesima in diretta streaming dopo la sospensione, in Italia e altri Paesi, della celebrazione eucaristica con la partecipazione dei fedeli a causa della pandemia di coronavirus.

Nell'omelia, il Papa ha ricordato anche i sacerdoti e le suore "che non hanno dimenticato di appartenere al popolo e continuano ad aiutare poveri e malati anche in questo periodo".