Coronavirus, nuova circolare per le uscite di casa: diritto alla primavera per i figli

"È da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione". Lo si legge in una circolare che il Viminale ha inviato ai prefetti per chiarire ''profili applicativi in tema di divieto di assembramento o di spostamenti di persone fisiche". Una sorta di diritto per i più piccoli a godere di una passeggiata al sole in virtù dell'arrivo della bella stagione.

In particolare è consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione.

Come specifica il ministero dell'interno, viene rammentato alle forze dell'ordine cosa si può fare e cosa invece resta vietato.

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Rimangono immutate le restrizioni agli spostamenti sia tra i comuni che all'interno del comune di residenza

Obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro

Coronavirus, si può fare sport all'aperto?

Per quanto riguarda l’attività motoria il ministero dell'interno spiega che se è vietata l’attività sportiva, è tuttavia possibile camminare in prossimità della propria abitazione.

La circolare rammenta che "resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle Ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici" e specifica che "l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging)".

Consentiti anche gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza.

Un particolare chiarimento è dedicato al divieto di assembramento nelle strutture di accoglienza come ad esempio le case-famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In tali strutture è consentito la presenza all’aperto di persone ospitate, mentre chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) è tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).