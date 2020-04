Come ha fatto il nuovo coronavirus a diffondersi in maniera così rapida? Questa è una delle tante domande che esperti e ricercatori si stanno ponendo per capire i segreti del Sars-CoV-2 e il modo in cui si è fatto strada tra la popolazione. A favorirne la diffusione potrebbe essere stata una peculiarità di questo coronavirus, su cui sappiamo ancora molto poco: i pazienti positivi al Covid 19 possono iniziare a trasmetterlo ad altre persone anche 2-3 giorni prima di manifestare i primi sintomi. Se così fosse, le persone sarebbero già contagiose prima di stare male e quindi prima di limitare qualsiasi genere di spostamento e contatto. Una caratteristica che, se confermata, ci potrebbe costringere a modificare le misure di controllo e prevenzione anti-contagio. Il tema è stato affrontato da uno studio di modellizzazione pubblicato su 'Nature Medicine' dal team di Eric Lau dell'Università di Hong Kong, Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'epidemiologia e il controllo delle malattie infettive.

Coronavirus, lo studio: ''Pazienti contagiosi 2-3 giorni prima dei sintomi''

Diversi fattori possono influenzare l'efficacia delle misure di controllo mirate a prevenire la diffusione di Sars-CoV-2. Tra questi, il tempo trascorso tra i casi successivi in ​​una catena di trasmissione (intervallo seriale) e il periodo che intercorre tra l'esposizione a un'infezione e la comparsa di sintomi (periodo di incubazione). Se l'intervallo seriale è più breve del periodo di incubazione, ciò indica che la trasmissione potrebbe essere avvenuta prima della manifestazione di sintomi evidenti. Di conseguenza, le misure che scattano nel momento in cui compaiono i sintomi possono avere un effetto ridotto nel riuscire a controllare la diffusione del virus. Eric Lau e i suoi colleghi hanno studiato i modelli temporali della diffusione virale in 94 pazienti con Covid-19 ricoverati al Guangzhou Eighth People's Hospital in Cina.

Coronavirus, maggior carica virale all'inizio dei sintomi

I tamponi della gola sono stati raccolti da quando i sintomi sono comparsi per la prima volta in questi pazienti fino a 32 giorni dopo. In totale, sono stati analizzati 414 tamponi, così i ricercatori hanno scoperto che i pazienti presentavano la più alta carica virale all'inizio dei sintomi. Separatamente, gli studiosi hanno modellato i profili di infettività di Covid-19 da un diverso campione di 77 'coppie di trasmissione' a partire da dati pubblici. Ciascuna coppia comprendeva due pazienti con Covid-19 e un chiaro legame epidemiologico, con uno dei due che aveva elevate probabilità di aver infettato l'altro.

Da questo modello gli studiosi hanno dedotto che la contagiosità è iniziata in media circa 2 giorni e mezzo prima della comparsa dei sintomi e ha raggiunto il picco 0,7 giorni prima della loro manifestazione. Secondo le stime dei ricercatori, ben il 44% dei casi secondari è stato infettato durante la fase pre-sintomatica. Infine la contagiosità si è ridotta rapidamente entro 7 giorni. Pur evidenziando alcuni limiti della ricerca, perché gli stessi autori ammettono che potrebbe esserci un ritardo nel riconoscimento dei primi sintomi, lo studio mette in luce un periodo 'finestra' in cui un paziente è già contagioso pur senza sapere di essere malato.