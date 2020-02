Coronavirus, il messaggio della pediatra diventa virale: "Niente panico, i bambini sono meno a rischio"

Un lungo messaggio diffuso attraverso WhatsApp e diventato virale sui social. È il gesto di Lorenza Crippa, pediatra di Gessate (Milano), che per tranquillizzare i genitori dei suoi piccoli pazienti ha registrato un audio in cui spiega come affrontare l'emergenza Coronavirus in corso in queste ore in Lombardia.

"Non cedete al panico - spiega la dottoressa -. È mio dovere come medico dirvi che in questi casi bisogna affidarsi alla scienza e quindi rispettare le indicazioni che vi verranno date. Evitate di andare a zonzo e non abbiate paura per i vostri bambini. I sintomi sono quelli di una normale influenza e l'organismo dei più piccoli è molto più reattivo degli adulti nell'affrontare nuove 'minacce'".