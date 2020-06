Coronavirus, il protocollo della precauzione: stop a fake news e "guerra" tra esperti

Nelle ultime settimane l’attenzione dei media sull’epidemia di coronavirus si è spostata dai numeri del contagio, sempre meno "sensazionali", alle svariate dichiarazioni di esperti che disegnano scenari estremi, generando fazioni opposte. Per alcuni la pandemia è finita ed è tempo di tornare alla vita normale senza troppe preoccupazioni; altri invece, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, ritengono che non bisogna abbassare la guardia perché il virus continua a circolare, in particolare in alcune Regioni.

"Ora che il pericolo non è più tangibile e la grande paura via via svanisce il rischio di disorientare i cittadini è molto elevato" avverte il Presidente della fondazione Nino Cartabellotta - ricercatori, medici e scienziati che comunicano al grande pubblico hanno enormi responsabilità"

"Affermazioni sostenute da studi preliminari o esperienze individuali alimentano un senso di falsa sicurezza che facilità comportamenti irresponsabili".

Coronavirus e il principio della precauzione

Come ricorda la fondazione Gimbe la ricerca sulla malattia da nuovo coronavirus Sars-Cov-2 è molto frammentata ed eterogenea: gli studi sulla Covid-19 sono stati condotti in una situazione di emergenza, spesso allentando il rigore dei criteri di valutazione, come dimostrano anche le clamorose ritrattazioni sulle riviste di grande prestigio: The Lancet, New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine solo per citarne alcune.

Lo scenario emergenziale ostacola la produzione di revisioni sistematiche e sintesi affidabili, pertanto la Fondazione GIMBE ha tentato di fornire una sintesi in termini semplificati sulle attuali ragionevoli certezze della scienza.

"Le opinioni di medici e scienziati possono riflettere inconsapevolmente distorsioni condizionate dai propri ambiti di ricerca o dalla propria esperienza clinica “sul campo”, oppure essere influenzate da interessi in conflitto di varia natura, non necessariamente finanziari. In un contesto di limitate evidenze scientifiche – conclude Cartabellotta – le decisioni di sanità pubblica devono essere prese nell’incertezza: durante la fase di convivenza con il virus, questo impone di affidarsi al principio di precauzione".

Ecco perché dichiarazioni basate sulla propria esperienza clinica o su risultati di studi preliminari, spesso nemmeno pubblicati, aumentano il disaccordo tra esperti, disorientano la popolazione e rischiano di generare pericolose fake news.

Cosa sappiamo del coronavirus