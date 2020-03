"Corona pizza", il video sulla tv francese che sbeffeggia l'Italia sul coronavirus

"Corona Pizza: la nuova pizza italiana che sta per fare il giro del mondo'': questo lo slogan di uno spot satirico mandato in onda dall'emittente francese Canal+, che rischia di far esplodere un caso diplomatico tra Italia e Francia. Nel filmato, che ha subito fatto indignare il mondo della politica, viene mostrato un pizzaiolo visibilmente influenzato, intento a tossire sulla pizza che sta preparando, usando come (disgustoso) “condimento” i liquidi espulsi dalla bocca.

Un video che dovrebbe far sorridere (almeno nelle intenzioni), ma invece è risultato offensivo per l'emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo a causa dell'epidemia di coronavirus, oltre a denigrare pubblicamente un prodotto iconico come la pizza. Uno smacco che potrebbe anche avere delle ripercussioni sull'economia made in Italy, già messa a dura prova dalla diffusione del virus.

La satira francese non è nuova a episodi simili, anche nei confronti dell'Italia. Come dimenticare le copertine di Charlie Hebdo sul terremoto del Centro Italia, sulla tragedia di Rigopiano o sul crollo del Ponte Morandi di Genova. Questa volta però l'offesa è stata mal digerita più che nelle occasioni precedenti, soprattutto per le possibili conseguenze negative sull'economia.

Video Corona Pizza, il ministro Bellanova: ''E' un'offesa, la Francia chieda scusa''

"Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è vergognoso e raccapricciante. Davanti al momento di crisi e difficoltà che non solo il nostro Paese ma l'Europa intera sta affrontando, media e televisioni dovrebbero informare i cittadini, raccontando la verità. Basterebbe quello. Invece si sceglie di denigrare un intero Paese".

Non le manda a dire il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che su Facebook ha chiesto ha riferito di aver già attivato i canali diplomatici, pretendendo delle scuse: "Questa non è satira, è un'offesa - denuncia Bellanova - ad un'intera nazione, è una evidente mistificazione dei fatti. È il populismo fatto immagine. Si mandano in onda fake news per diffondere paura, dividere, creare barriere ma anche legittimare la concorrenza sleale. Noi non ci stiamo".

"Ed il coronavirus, come ribadito più volte dalle autorità europee ed internazionali, non si trasmette tramite cibo. I nostri prodotti - sottolinea Bellanova - sono sicuri, di altissima qualità, e lo certificano i controlli che effettuiamo ogni giorno, fra i più stringenti al mondo. Ho attivato i canali diplomatici per segnalare il contenuto mandato in onda e capirne genesi e portata. Nel frattempo, mi aspetto che Canal+ lo ritiri immediatamente e si scusi. Non con me, ma con i 60 milioni di cittadini italiani, lavoratori, imprenditori, produttori, che, con il loro video disgustoso, sono stati offesi".

Video Corona Pizza, Meloni: ''Immagini disgustose''

Tra le prime ad indignarsi per il video di Canal+ c'è stata Giorgia Meloni che, condividendo il filmato su Twitter, ha scritto: "Video 'satirico' disgustoso mandato in onda dalla famosa tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo Pd-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?".

Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno? pic.twitter.com/mSrak5pZ7W — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) March 3, 2020

Video Corona Pizza, Di Maio: "Di dubbio gusto e inaccettabile"

Non si è fatta attendere neanche la reazione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che sul suo profilo Facebook ha tuonato: "Questa è l’anteprima di un video diffuso da una tv francese che considero di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l’emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso. Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi.

Invito gli autori del programma a venirsi a mangiare una pizza in Italia, una pizza come non l’hanno mai mangiata nella loro vita. Li invito a rispettare i nostri prodotti e il Made in Italy, eccellenze che non hanno pari nel mondo".

"Soprattutto in queste circostanze - prosegue Di Maio - i media avrebbero l’obbligo morale di fornire una informazione corretta e trasparente sulla reale dimensione del fenomeno in Italia. Purtroppo non è quello che sta accadendo e questo sta danneggiando la nostra economia e i nostri imprenditori. Questo video - che non pubblico per non contribuire alla sua diffusione - malgrado sia satirico, ne è la dimostrazione. Esigiamo rispetto - conclude - I nostri cittadini, lavoratori, imprenditori esigono e meritano rispetto sempre, soprattutto in una situazione delicata come questa".