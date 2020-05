Coronavirus, la testimonianza di Patty: "Io, positiva da 70 giorni. Ecco tutti i sintomi che ho avuto"

Un invito a stare a casa, un appello alla prudenza. "Mi chiamo Patty, sono affetta da coronavirus dal 23 febbraio, confermato da tampone positivo il 2 marzo e attualmente ancora positiva. Questo per dirvi che siamo oltre i 70 giorni da quando mi sono ammalata e per dirvi che questo virus non è uno scherzo. Invito tutti a stare a casa. Lo so che va controtendenza e molti non mi sopporteranno. Ma penso che sia importante stare a casa perché il virus c'è ancora, ci sono ancora le persone malate. E' fondamentale usare tutte le mascherine, i guanti, i disinfettanti, mantenere la distanza, ma, secondo me, questa seconda fase è un po' precoce perché ancora ci sono tanti malati infetti. Se ricordiamo la paura che le persone avevano quando sono emersi i primi casi, immaginate che adesso ci sono un sacco di persone in giro e molte di loro possono essere positive e contagiare gli altri". E' l'appello che lancia, con un videomessaggio su Facebook, una donna quarantenne, una delle prime persone contagiate in Toscana.

La donna era stata a Bergamo per lavoro, in seguito Patty era stata ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Prato in un primo momento. Dal 10 marzo è in isolamento nella sua casa a Firenze, ancora con sintomi, anche se adesso più lievi. Due mesi abbondanti di lotta contro il coronavirus, e non è ancora finita. "Questo virus - racconta la quarantenne - fa venire molti sintomi, tra cui anche cefalea fortissima, congiuntivite, temperatura che sale e scende, problemi alla pelle, macchie cutanee, dolori delle ossa e delle articolazioni, e nella migliore delle ipotesi va così". Patty ci tiene a rinnovare l'appello a tutti gli italiani: "Sinceramente - dice - invito tutti a stare il più possibile a casa. Penso che queste riaperture siano arrivate troppo presto. Ho visto persone che non stanno attente, assembramenti anche senza mascherine, e credo che sia un momento molto, molto pericoloso. Sono molto preoccupata per tutti quelli che si possono ammalare, anche gravemente, rischiando di non farcela. Non pensiamo solo a noi, ma a tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è un caso isolato quello di Patty. Un sindaco della prima zona rossa del Lodigiano aveva detto sostanzialmente le stesse cose qualche tempo fa: "Le misure di contenimento hanno funzionato e stanno funzionando, ma ci sono persone che anche dopo aver superato la malattia ed essere state in ospedale dopo 50 giorni sono ancora positive".