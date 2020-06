Coronavirus, Pregliasco: "La grande ondata sta finendo, Lombardia osservata speciale"

"La grande ondata sta finendo. Resta acceso un fuocherello che continua a mantenersi, ma a mio avviso va verso un destino positivo". Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano, commenta così all'Adnkronos Salute gli ultimi dati sull'epidemia di Covid-19 in Italia. Il "fuocherello" è la Lombardia, che rimane "un'osservata speciale", dove è necessario più che mai fare appello alla "responsabilità di tutti. Vigilanza serena, ma stretta e continua", raccomanda l'esperto.

I numeri fotografano "una situazione di tenuta - dice Pregliasco - con la Lombardia che" tuttavia "si abbassa, ma non troppo". Oggi in regione i tamponi sono pochi "ed è questo l'elemento che lascia in difficoltà rispetto all'interpretazione dei dati. Il tasso di positività sui nuovi tamponi è più alto rispetto al valore medio dello 0,5-0,6%, ma è comunque basso. Milano tiene, Bergamo e Brescia vanno bene", rileva ancora Pregliasco.

Quello che conta, precisa, è che "si riduce la massa complessiva di malati ed è importante ricordare che solo lo 0,8% degli attuali positivi è in terapia intensiva; l'85% è sostanzialmente a domicilio, con forme paucisintomatiche o comunque in isolamento".

Spadafora: "Nel nuovo Dpcm la riapertura dello sport amatoriale"

"Vi ribadisco il mio impegno a introdurre nel nuovo Dpcm la data per la riapertura dello sport amatoriale". Così il ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook.

"Abbiamo almeno ancora una settimana per capire se la riapertura di ieri potremo viverla tutti bene e gestirla senza che risalgano i contagi. Se non sarà il 15 giugno, mi auguro che sia la settimana successiva. Quest'oggi, assieme alla mascherina, il distanziamento è una delle misure che dobbiamo rispettare tutti per fare andare bene le cose. Distanziamento e mascherina dobbiamo rispettarle tutti quanti. Se vediamo che la prossima settimana le cose andranno bene, potremo introdurlo già dal 15 giugno. Stiamo anche valutando perché da regione a regione il contagio varia: vediamo se il dialogo con le regioni può facilitare questa riapertura".