Coronavirus, prezzi alle stelle per igienizzanti per le mani e mascherine: "Vergogna"

Igienizzanti sempre più introvabili nelle farmacie e nei supermercati. E così a poco più di 48 ore dall'esplosione del focolaio del coronavirus in Lombardia e in Veneto, liquidi e gel per la disinfezione e la pulizia delle mani vengono venduti a prezzi assolutamente proibitivi, con annunci ingannevoli sulle piattaforme di e-commerce da parte di venditori privati. Qualcosa di analogo avviene per le mascherine.

Molte farmacie e supermercati, infatti, in questi giorni hanno finito le scorte e per questo il "mercato" si è spostato online, dove i prezzi però vengono gonfiati ad arte. Sul web, infatti, i prezzi sono schizzati fino a raggiungere cifre folli, anche di alcune centinaia di euro.

C'è insomma chi approfitta della paura che si sta diffondendo per cercare di fare business con i dispositivi protettivi indicati per prevenire un possibile contagio da coronavirus, come mascherine e igienizzanti per mani. Anche l'ex ministra Marianna Madia (Pd) ha evidenziato l'anomalia dei prezzi degli igienizzanti in Italia: "Nelle farmacie si fatica a trovare igienizzanti per le mani intanto su Amazon qualcuno vende con prezzi alle stelle. Non è libero mercato ma speculazione vergognosa. Farò interrogazione urgente ma anche Amazon faccia il suo per impedire vendite al rialzo", ha scritto Madia su Twitter.

"In questo momento su internet iniziano a girare annunci di rimedi miracolosi contro il coronavirus. Fate attenzione. C’è chi vuole vendere gel a base alcolica o semplice Amuchina a più di 600 euro a flacone perché convinto che prima o poi scarseggerà da qualche parte. Non abboccate", ha scritto su Facebook Salvo Sottile, conduttore di Mi manda Raitre.