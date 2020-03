Coronavirus, primo morto negli Usa. American Airlines sospende viaggi per Milano

American Airlines sospende i voli da e per Milano fino al 24 aprile prossimo compreso. Lo rende noto in una nota la compagnia aerea statunitense. "A causa della riduzione della domanda, American Airlines ha sospeso i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami. I voli dovrebbero riprendere il 25 aprile".

La decisione è arrivata dopo che gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i viaggi in Italia a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa il vice presidente americano Mike Pence, annunciando che l'allerta per i viaggi in specifiche regioni dell'Italia e in Corea del Sud è stata alzata "a livello 4", ovvero "non viaggiare". Ieri era stata posta a livello 3, ovvero "riconsiderare il viaggio".

"Il presidente ha dato istruzioni al Dipartimento di Stato di lavorare con i nostri alleati in Italia e in Corea del Sud per coordinare uno screening medico nei loro Paesi su qualsiasi individuo in arrivo negli Stati Uniti. Puntiamo a lavorare con loro in modo coordinato e collaborativo" ha detto Pence.

Coronavirus, primo morto negli Usa

Intanto negli Usa è stato registrato il primo morto per coronavirus: si tratta di un uomo di 50 anni. Jamie Nixon, funzionario del Dipartimento della Salute dello Stato di Washington, ha reso noto che un paziente è deceduto per l'infezione da covid-19.

Trump: "Niente panico, siamo preparati"

"Abbiamo 22 pazienti negli Stati Uniti, una persona è morta. Un paziente ad alto rischio. Altri 4 sono molto malati. A prescindere dalla circostanze, siamo preparati. Niente panico, non c'è motivo", dice il presidente Donald Trump fa il punto sull'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti.

"Altri casi sono probabili, ma chi è in salute dovrebbe recuperare completamente. Se state bene, passerete attraverso un processo e starete bene. Stiamo adottando misure più severe nella storia moderna per contrastare la diffusione del virus, ci siamo mossi molto velocemente. Il 31 gennaio ho imposto restrizioni ai viaggi relative a persone provenienti dalla Cina, ora la Cina sta facendo enormi progressi. I numeri stanno scendendo, le decisioni" prese "ci hanno dato il tempo necessario per agire".

In Italia più di mille contagiati

In Italia il bilancio continua ad aggravarsi: sono 1.049 le persone che a oggi risultano positive al coronavirus. Mentre il bilancio dei morti sale a 29: "Otto decessi, complessivi nella giornata (di ieri, ndr), di persone che erano positive" al virus, ha fatto sapere il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in un punto stampa spiegando che si tratta di "anziani". Sono "sei in Lombardia" e "due in Emilia Romagna", mentre i guariti sono "50".

Dei "1049" contagiati, "il 52% dei casi è in isolamento domiciliare", mentre "i ricoverati con sintomi sono 401, il 38% del totale e 105 sono in terapia intensiva pari al 10%".

"Sono stati 552 i contagiati in Lombardia, pari al 52% totale, 189 in Veneto pari al 18%", ha detto ancora Borrelli, aggiungendo che invece il "20%" dei casi si è verificato in Emilia Romagna. Dal capo dipartimento della Protezione Civile arriva, infine, l'invito a "non intasare i numeri di emergenza".